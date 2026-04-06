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Fotos mais engraçadas da natureza viralizam em 2026; veja vencedoras do concurso desde 2015

Criado em 2015, o Comedy Wildlife Photography Awards reúne registros que mostram o lado mais divertido da vida selvagem — combinando humor, impacto visual e conscientização ambiental.

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 05/04/2026 22:48

Uma tartaruga que parece "responder" à câmera, um peixe com aparência de sorriso e animais em situações tão inusitadas que lembram comportamento humano. Essas imagens voltaram a viralizar em 2026 nas redes sociais e fazem parte de um dos concursos mais curiosos da fotografia mundial.

Concurso global cresce em 2026 e reforça sucesso internacional

A edição de 2026 já movimenta fotógrafos de diversos países, mantendo o caráter global do concurso. Embora os vencedores deste ano ainda não tenham sido divulgados, o projeto segue em destaque — impulsionado principalmente pela viralização constante de imagens de edições anteriores.

Idealizado pelo fotógrafo Paul Joynson-Hicks, o concurso nasceu de uma percepção simples: a natureza, além de impressionante, também pode ser divertida.

Ao lado do cofundador Tom Sullam, ele transformou essa ideia em uma iniciativa internacional que hoje atrai milhares de inscrições todos os anos.

Fotos engraçadas de animais conquistam milhões nas redes

O sucesso dessas imagens está no fator surpresa. Diferente de registros planejados, as fotos capturam momentos espontâneos — expressões curiosas, movimentos inesperados e cenas que parecem até “roteirizadas”.

Um dos exemplos mais conhecidos é o da tartaruga apelidada de “Terry”, que viralizou mundialmente ao parecer fazer um gesto irreverente para a câmera. A imagem se tornou um símbolo do concurso e ajudou a ampliar sua popularidade.

Macacos fazendo caretas, aves em situações improváveis e animais marinhos com aparência “sorridente” são alguns dos registros que continuam sendo amplamente compartilhados.

Humor como ferramenta de conscientização ambiental

Apesar do tom leve, o Comedy Wildlife Photography Awards tem um propósito claro: promover a preservação da vida selvagem.

O concurso utiliza o humor como porta de entrada para temas importantes, incentivando o público a desenvolver empatia pelos animais e maior consciência ambiental. Parte da visibilidade do projeto também contribui para iniciativas de conservação ao redor do mundo.

Relembre fotos vencedoras desde 2015

Enquanto a edição de 2026 ganha destaque, imagens premiadas ao longo dos anos seguem entre as mais compartilhadas. Confira alguns registros marcantes:

2025

“Sorridente”, vencedora na categoria Peixes e Outras Espécies. Foto: Jenny Stock

2024

“Tudo bem, amigo. Esse é o meu pássaro”, destaque na categoria Altamente Recomendados. Foto: Andy Rouse

2023

“Não olhe para baixo”, destaque na categoria Altamente Recomendado. Foto: Brian Matthews

2022

“Diga xis”, vencedora na categoria Criaturas do Fundo do Mar. Foto: Arturo Telle Thiemann

2021

“Hora da escola”, vencedora na categoria Criaturas Submarinas. Foto: Chee Kee Teo

2020

“Sorriente”, destaque na categoria Altamente Recomendado. Foto: Arthur Telle Thiemenn

2019

“Oh my”, vencedora na categoria Escolha do Público. Foto: Harry Walker

2018

“Tubarão azul sorridente”, vencedora na categoria Sob o Mar. Foto: Tanya Houppermans

2017

Imagem vencedora da categoria “Tapa”. Foto: Troy Mayne

2016

“Com licença”, vencedora na categoria Criaturas Submarinas. Foto: Jim Chen

2015

Imagem destaque na categoria Altamente Recomendado. Foto: Julie Hunt

Conteúdo leve domina o digital e impulsiona viralização

Fotos engraçadas de animais se consolidaram como um dos conteúdos mais consumidos no ambiente digital. A combinação de humor, espontaneidade e impacto visual garante alto nível de engajamento e compartilhamento.

Mesmo anos após serem registradas, muitas dessas imagens continuam circulando com força nas redes sociais, reforçando o apelo atemporal do conteúdo.

Com a edição de 2026 em evidência, o Comedy Wildlife Photography Awards segue mostrando que a natureza, além de impressionante, pode ser surpreendentemente divertida — e capaz de conectar pessoas ao redor do mundo por meio de momentos únicos e inesperados.

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