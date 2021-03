Campos do Jordão e Estado de SP retornam para a Fase Vermelha do Plano SP

Juntamente com o Estado de SP, a cidade de Campos do Jordão retorna para a fase Vermelha do Plano SP.

A medida vale a partir das zero horas deste sábado, 6 de março e terá validade até 19 de março de 2021.

Nesta fase somente serviços essenciais podem funcionar. Serviços de educação e atividades religiosas seguem autorizadas a operar durante o período.

Outra medida de restrição tomada será a antecipação do Toque de Restrição, que terá início a partir das 20h e valerá até as 5h.

O anúncio foi feito pelo Governador João Dória na tarde desta quarta, 3 de Março, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

A medida foi tomada mediante ao número de vítimas da Covid-19, que bateu recordes nos últimos dias.

Segundo o governador, tanto o Estado de São Paulo quanto o Brasil estão a beira de um colapso na saúde.

Novas medidas podem ser tomadas por decreto municipal delegado pela Prefeitura de Campos do Jordão.

O que funciona na Fase Vermelha

Está autorizado o funcionamento de padarias, mercados e farmácias, além de escolas e igrejas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais.

Turismo em Campos do Jordão

A princípio os hotéis e pousadas permanecem funcionando em Campos do Jordão. Os parques ficam fechados. Restaurantes podem funcionar somente por delivery (entrega) e drive thru (compra sem sair do carro) e não será permitido o consumo no local.

Veja a lista de serviços abertos: