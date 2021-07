Festival “Música no Inverno da Montanha Mágica”tem quatro ótimos recitais nesta semana

Tem continuidade nesta semana com duas apresentações o festival “Música no Inverno da Montanha Mágica”, realização do Hotel Toriba, em Campos do Jordão.

Música instrumental na quarta-feira, 21 de Julho, às 19 horas, na Sala da Lareira com o jovem violinista Guido Sant’Anna, acompanhado ao piano por Rosana Diniz. O programa tem obras de Beethoven, Saint-Saëns e a sempre calorosa rapsódia “Tzigane”, de Maurice Ravel, peça brilhante e desafiadora baseada em melodias ciganas.

Guido Sant’Anna e Rosana Diniz repetem o programa no dia seguinte, quinta-feira, às 11 horas, no Espaço Cultural Dr. Além.

No sábado, dia 24, um recital mezzo lírico, mezzo instrumental, A atração é Fernando de Castro, por vezes cantando, com seu registro de tenor, acompanhado ao piano por Antonio Luiz Barker; e, em alguns momentos, sozinho ao piano. Caso o tempo esteja bom, a apresentação será ao ar livre, no Solarium do Toriba, às 16 horas; se o dia for de chuva, na Sala da Lareira, às 19 horas.

O programa tem três peças para piano solo, uma de Chopin e duas de Prokofiev. As peças cantadas são canções clássicas e árias de óperas – destaque para “Ombra mai fù”, ária da ópera Xerxes, de Handel, e “Vesti la giubba”, ária da ópera Pagliacci de Leoncavallo.

OS ARTISTAS

Menino prodígio, o paulistano Guido Sant’Anna, hoje com 15 anos de idade, é a maior promessa brasileira do violino. Em 2019 ele foi o primeiro latino-americano a participar do Concurso Internacional Yehudi Menuhin, em Londres, o mais prestigioso concurso do mundo para jovens violinistas.

A pianista Rosana Diniz formou-se pelo Lavignac Conservatório Musical, em Santos, sua cidade natal. Em 1990, recebeu bolsa de estudo da Academia de Música de Lodz, na Polônia.

Fernando de Castro é pianista e cantor, desde 2010 integra o coro lírico do Theatro Municipal de São Paulo. É bacharel pela UniFiam/FAAM, onde estudou piano, composição e regência.

OS PROGRAMAS

Quarta-feira, 21 de Julho, 19h – Sala da Lareira

Quinta-feira, 22 de Julho, 11h – Espaço Cultural Dr. Além

– GUIDO SANT’ANNA, violino, ROSANA DINIZ, piano

L. Beethoven – Sonata Nº 7 em dó menor, Op. 30 Nº 2

M. Ravel – Tzigane

C. Saint-Saëns – Introdução e Rondo Capriccioso em lá menor, Op. 28

Sábado, 24 de Julho, 16h – Solarium ou 19h – Sala da Lareira

FERNANDO DE CASTRO, tenor e piano, ANTONIO LUIZ BARKER, piano



PROGRAMA



G. F. Handel – Ombra mai fù (ópera Xerxes)

V. Bellini – Ma rendi pur contento

V. Bellini – Malinconia, Ninfa gentile

V. Bellini – Dolente immagine di Fille mia

F. Chopin – Balada Nº 1 Op. 23 – piano solo

F. P. Tosti – Vorrei morire

F. P. Tosti – L’ultima canzone

F. Cilea – È la solita storia del pastore (ópera L’arlesiana)

S. Prokofiev – Visions Fugitives Op. 22, Nºs 1, 2 e 3 – piano solo

S. Prokofiev – Sonata para piano Nº 2 Op. 14 – piano solo

F. Lehár – Dein ist mein ganzes herz (opereta A terra dos sorrisos)

R. Leoncavallo – Vesti la giubba (ópera Pagliacci)

E. De Curtis – Non ti scordar di me

E. DiCapua – O sole mio

SERVIÇO – O inédito festival “Música no Inverno da Montanha Mágica” terá apresentações ao longo de todo o Inverno. Três meses inteiros, do solstício de inverno ao equinócio de primavera – de 19 de Junho a 21 de Setembro.

O Hotel Toriba fica na Avenida Ernesto Diederichsen 2962, Campos do Jordão, SP. Na web, www.toriba.com.br.

As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes Pennacchi e Toribinha Bar & Fondue.

Informações e reservas pelo telefone (12) 3668-5000.