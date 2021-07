Neve em Campos do Jordão, saiba tudo a respeito

A neve é um fenômeno meteorológico que ocorre a partir do vapor de água existente dentro das nuvens. Se estiver frio o bastante, este vapor não se condensará em gotículas de água, mas sim como pequeninos cristais de gelo, ocorrendo a sublimação. À medida que o cristal de neve se move pela nuvem, mais partículas de água e neve vão se agregando ao cristal. O acúmulo de cristais individuais forma o floco de neve. À medida que vai ficando mais pesado, o floco de neve cai em direção a terra. Se a temperatura em todo o percurso até o chão estiver fria o suficiente, o floco ainda estará congelado quando chegar ao solo.

Nevada no Brasil não chega a ser um fenômeno raro, porque em Santa Catarina e no Paraná, de tempos em tempos, o campo amanhece coberto por um lençol branco.

A grande dificuldade para a ocorrência da neve na Serra da Mantiqueira reside do fato de ela estar em latitudes tropicais, o que ocasiona um regime de chuvas que tende a se concentrar durante o verão. A redução na média pluviométrica durante o inverno registrada em Campos do Jordão, não ocorre nas serras gaúchas e catarinenses, que tem neve em praticamente todos os anos.

O registro de neve na Serra da Mantiqueira não é uma exclusividade jordanense. Já ocorreram precipitações em Monte Verde, Pedralva e Camanducaia, todas no sul de Minas.

No Maciço de Itatiaia no Rio de Janeiro, o fenômeno ainda se apresenta em média uma vez a cada três anos. A nevada ocorrida no alto do Itatiaia em 12 de junho de 1985 foi tão intensa e espetacular, que da rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende-RJ, foi possível avistar os cumes das montanhas brancos e com um intenso brilho provocado pela neve, que teimou em permanecer nos picos por quatro dias, apesar do sol.

Na Serra da Mantiqueira e no sul do Brasil, a neve segue a linha das araucárias, ou seja, onde há esta árvore, significa que, teoricamente, há possibilidade de queda de neve, mas em geral, nos estados da região sudeste o fenômeno sempre ocorrerá acima dos 1.500 metros de altitude.

O clima de Campos do Jordão já não é mais o mesmo e está bem mais quente que no passado. Estudos dizem que nos dias atuais, as temperaturas médias durante o inverno, estão pelo menos 1.7ºC mais altas que as temperaturas do início do século XX, e para este mesmo período, hoje chove pelo menos 33 mm a menos do que naquela época.

Campos do Jordão está hoje com um clima mais amenos devido ao aumento das temperaturas dos últimos anos, aumento da malha urbana, diminuição da área florestal com a derrubada das matas nativas etc. Com isso, o fenômeno da neve, definitivamente deixou de existir na cidade. Mesmo entre os moradores da cidade existe o consenso de que o clima da cidade mudou muito.

As geadas, que no passado, ocorriam em média 46 dias por ano, hoje estão cada vez mais escassas. Em 1892 a 1897, as nevadas pelas terras jordanenses eram muito mais prolongadas e intensas. Precipitações de neve em Campos do Jordão, segundo alguns jornais: