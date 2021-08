Baden Baden promove experiência exclusiva e itinerante com roteiro inédito em Campos do Jordão

Quem já visitou Campos do Jordão sabe que uma das paradas obrigatórias é na cervejaria Baden Baden! O que nem todos sabem é que a marca nasceu na cidade jordanense e foi uma das primeiras a incorporar a cerveja artesanal no Brasil. E para evidenciar a conexão com Campos do Jordão e destacar toda a cultura do lugar sob um novo olhar, a marca promove um roteiro inédito com experiências exclusivas e seguras, onde os consumidores poderão ter acesso a um fim de semana para desvendar a cidade como nunca.

Viajando a bordo de um motorhome personalizado e que traduz o DNA de inovação de Baden Baden, é possível explorar novos lugares tendo o mínimo de contato com pessoas fora do ciclo de convivência. O roteiro tem ponto de partida na icônica fábrica de Baden Baden, com imersão no processo da fabricação e degustação dos rótulos. Na sequência, o destino é o Pico do Itapeva, com um mirante pra lá de especial, em um ambiente aconchegante e intimista, onde serão recebidos por um almoço regional do restaurante Dona Chica, que traz ingredientes da estação, harmonizados com os líquidos sofisticados da cervejaria.

A segunda parada será na Fazenda Prana, que conta com mais de 5 milhões de metros quadrados de área. Em um momento do tradicional Beer Bath, será possível curtir o pôr do sol enquanto o convidado experimenta o chope da Baden Baden em um banho de ofurô, que contém elementos que remetem à cerveja e suas sensações. O banho é produzido com esferas efervescentes elaboradas com lúpulo, além de produtos regionais e naturais, com duração de 45 minutos.

Ao som de voz e violão, o jantar será servido seguindo a linha slow food, trazendo ingredientes da agricultura local, além da harmonização com as cervejas da Baden Baden. Encerrando o primeiro dia, sob a luz do luar, será possível desbravar todas as particularidades do céu, por meio de um um telescópio, e contemplar os planetas e as estrelas.

No segundo dia, será possível apreciar o nascer do sol em um dos pontos mais altos da região, com 1800 metros de altura. Na sequência, um brunch especial é servido com os rótulos da marca, onde o Beer Sommelier Thiago Alves dará uma aula sobre aromas de lúpulos. De volta à fábrica, a experiência chega ao fim com um presente como recordação: uma Baden Baden com rótulo exclusivo, registrando a experiência que viveram com a marca em Campos do Jordão.

Quem quiser participar da experiência deve se inscrever no concurso cultural promovido pela marca, através do Instagram, em que o participante deverá deixar o seu perfil aberto, ser maior de 18 anos e postar uma foto com a tag #CamposComoNunca, contando em um parágrafo “Como é viver um inverno como nunca e por quê?” tagueando a marca @cervejabadenbaden e, em seguida, se cadastrar no site da promoção. Uma banca julgadora vai selecionar o melhor post para curtir uma experiência como nunca em Campos do Jordão, que dará direito a um acompanhante. O concurso acontece entre os dias 9 a 19 de agosto, com resultado no dia 20 de agosto, no mesmo site do cadastro. A viagem será realizada pelo ganhador no dia 25 e 26 de agosto.

Destaca-se que a marca segue à risca os protocolos de sanitização e segurança diante do atual cenário. Entre as medidas adotadas estão: testagem PCR de todos os participantes e envolvidos na ação, kits de higienização das mãos com álcool 70%, alimentação elaborada e oferecida também seguindo protocolos aplicáveis aos restaurantes, máscaras N95 disponíveis para os convidados no motorhome e para todo o staff contratado para a execução do projeto, higienização adequada com álcool 70% em todo o ambiente do motorhome e carro entre todas saídas.