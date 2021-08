Centro de Inteligência da Economida do Turismo, Lança Painéis Interativos com Dados do Turismo Paulista

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), disponibilizou, em seu site, uma série de painéis interativos com dados do turismo paulista. O monitoramento cobre 10 cidades estratégicas do Estado de São Paulo: Aparecida, Brotas, Campinas, Campos do Jordão, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, Ribeirão Preto, Santos e Capital.

Os painéis apresentam dados monitorados desde 2019 e se referem ao movimento em terminais rodoviários, aeroportos e serviços de fretamento rodoviários, além de dados coletados a partir de dezembro de 2020 referentes ao monitoramento de meios de hospedagem e agências de turismo. Os dados são de órgãos oficiais como Infraero, IBGE, Anac, entre outros.

“São informações úteis para a maioria dos profissionais de turismo, pois ajudam não só a entender o momento atual, como auxiliam na elaboração de políticas públicas mais assertivas para o setor a partir de dados estratégicos”, explica Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Além dos cinco novos painéis, o CIET já havia disponibilizado, no mesmo formato, os resultados de sua Pesquisa de Percepção do Turismo nos Municípios, realizada entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, que levou em consideração a opinião de moradores em 183 cidades do interior acerca do impacto do turismo na economia local, preservação do meio ambiente e qualidade de vida.

Capacitações em coleta de dados de turismo

Para estimular a criação de novos dados e estudos que permitam uma melhor compreensão do setor turístico, o CIET realizou, no primeiro semestre de 2021, treinamentos específicos sobre coleta de dados com municípios turísticos paulistas. No total, 525 agentes públicos de 215 municípios realizaram a capacitação, além de estudantes da área e membros de observatórios de turismo de outros Estados.

O CIET/SETUR–SP planeja agora realizar workshops sobre temas de interesse do público, identificados no decorrer desta primeira fase de treinamentos. Os workshops devem ocorrer semanalmente, iniciando no final de setembro, com conteúdo, datas e link divulgados nas próximas semanas.