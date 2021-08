Concurso Público da Camara Municipal de Campos do Jordão tem inscrições até 30 de Agosto de 2021

A Câmara Municipal de Campos do Jordão, abriu no último dia 13 de julho de 2021, inscrições para o Concurso Público 001/2021, os interessados em participar, poderão fazer suas inscrições até o dia 30 de agosto de 2021. Os salários vão desde R$ 1.233,94 a R$ 4.442,99 ao mês, além de cesta básica mensal de R$ 600,00, para funções com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Para participar, os interessados devem efetuar a inscrição pelo site da GL Consultoria, no endereço: www.glconsultoria.com.br, devido à pandemia do COVID-19, a organizadora reserva-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante o andamento do Concurso, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações dos governos; municipal, estadual e federal, assim como, orientações da Vigilância Sanitária, Organização Mundial de Saúde e do corpo docente de sua Banca. Essas medidas podem incluir: alterações de cronogramas; obrigação do uso de máscaras, fracionamento na aplicação das provas em datas e em horários distintos (além dos previamente divulgados), dentre outras ações a serem publicadas no “Edital de Convocação para as Provas Objetivas de Múltipla Escolha”.

Ao todo serão preenchidas nove vagas, além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de Agente de Serviços Gerais; Copeiro; Porteiro (2); Zelador; Auxiliar Administrativo (2); Auxiliar de plenário; Recepcionista Telefonista (3); Técnico em Informática; Assistente de Comunicação (1); Contador (1) e Procurador Jurídico.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis fundamental, médio/técnico e superior, bem como ter registro ativo no respectivo conselho de classe quando solicitado, dentre outros requisitos que constam no edital.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 14 de novembro de 2021, além de avaliação de títulos. Dito isto, o conteúdo programático da seleção será constituído por questões língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação específica e específicos.

De acordo com o Edital, o prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.