Expositores internacionais confirmam presença na WTM Latin America Virtual

Nos próximos dias 10, 11 e 12 de agosto acontece a primeira edição 100% virtual da WTM Latin America. O evento será realizado em uma plataforma online e contará com a presença de diversos destinos e serviços internacionais, que aproveitarão o espaço para divulgar suas novidades e informações relevantes.

Entre os expositores confirmados estão Egito, Saint Petesburg, Dubai, Orlando, Israel e Polônia. Além de empresas como Meliá International Hotels, Nowergian Cruise Line, Shiji Group, entre outras.

Com foco na retomada do Turismo pós-Covid, os expositores querem aproveitar o momento para se reposicionar e fortalecer as relações com o mercado latino americano.

Como é o exemplo da Polônia, destino turístico que tem o Brasil como um dos principais mercados de interesse, já que o país abriga um grande número de descendentes de poloneses que emigraram para a região antes da 2ª Guerra Mundial. Segundo Dorota Zadrozna, gerente de projetos da Organização de Turismo da Polônia, Brasil e Argentina são os dois países com maior incidência de colônias polonesas na América Latina.

“Em 2019, recebemos 27 mil brasileiros em nosso país e 15 mil visitantes vindos da Argentina. Acreditamos em um número ainda maior de turistas desses países. Contudo, muitos têm passaporte europeu e não são contados como visitantes latino-americanos de países de origem”, ressalta. Devido à pandemia, o destino segue fechado para os turistas latino-americanos, com exceção para residentes, familiares de cidadãos poloneses, ou permissão de trabalho e estudo.

Contudo, a Polônia continua a promover o país no exterior e se apresenta como um destino moderno e seguro, mas ao mesmo tempo cheio de história (cidades, monumentos, patrimônios da UNESCO), com uma boa gastronomia e produtos.

“Temos apoiado nossa cadeia turística privada e realizado uma série de atividades para encontrarmos novos mercados e oportunidades. A WTM Latin America será um excelente caminho para darmos ainda mais visibilidade ao país”, diz Dorota.

Já países como Egito e Israel possuem medidas mais flexíveis em relação a entrada de turistas provenientes de destinos latino-americanos, fazendo com que a promoção dos destinos neste mercado seja ainda mais vantajosa.

Para Simon Mayle, diretor da WTM Latin America, o investimento desses países no evento deste ano demonstra a amplitude de possibilidades que o pós-pandemia trará à indústria.

“A participação desses países é muito gratificante e abre novas frentes de atuação e networking. A cadeia turística é muito resiliente e eventos como a WTM Latin America contribuem para uma retomada eficiente e segura”, destaca.

Para participar do evento faça sua inscrição aqui.

Serviço:



WTM Latin America Virtual

10, 11 e 12 de agosto (terça, quarta-feira e quinta-feira) Das 08:00 às 16:00 (BRT) ou das 12:00 às 19:00 (GMT)