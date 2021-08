Julho terminou, mas o frio continua em Campos do Jordão

Durante todo o mês de julho de 2021, a cidade de Campos do Jordão registrou uma grande movimentação de turistas, foram dias como há muito tempo não se via na cidade.

Com as flexibilizações do Plano São Paulo, e em decorrência dos decretos municipais, turistas subiram a serra para curtir o mês mais disputado do ano, por aqueles que desejam estar no frio da montanha mágica.

Com a chegada do frio, que foi se intensificando em decorrência das massas de ar polar, as quais se aproximaram na região, praticamente em todo o mês de julho foi possível registrar dias de baixas temperaturas e geada em Campos do Jordão.

O grande movimento trouxe aquecimento da economia local, ao circular pela cidade foi possível perceber um comércio pujante, sem dúvida, o frio que chegou trouxe junto, uma nova fase para o turismo de Campos do Jordão.

De acordo com as previsões meteorológicas, as baixas temperaturas devem continuar durante todo o mês de Agosto, possibilitando que aqueles que não puderam estar na cidade durante o mês de julho, venham curtir o frio.

Além do frio, em Agosto temos o feriado do Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo dia 8, e deverá trazer muitos turistas para Campos do Jordão.

Tempo em Agosto em Campos do Jordão

Para ajudar aqueles que desejam visitar a cidade neste mês de Agosto, consultamos as previsões climáticas para os próximos 15 dias, veja abaixo: