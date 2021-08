Santo Antônio do Pinhal Lança Marca Turística

Após 4 meses de estudos, pesquisas, captações de imagens, a Secretaria Municipal de Turismo de Santo Antônio do Pinhal – SP, apresentou para os membros do Comtur, Vereadores e a População, a Marca Turística do município.

A marca tem como representação a Pinha, como símbolo de união, esperança e pertencimento. Em cores que remetem nossas riquezas como ás águas, a mata, as montanhas e o povo, reconhecidos por sua história, seu gentílico e sua cultura.

A marca proporciona acima de tudo identificar as principais atividades da cidade criando uma unidade reconhecendo o esporte de aventura, a gastronomia, o turismo rural a tranquilidade e a hospitalidade de seu povo.