Jogos online crescem exponencialmente, saiba como jogar com segurança

O jogo online cresceu exponencialmente, criando uma variedade de opções com novas e excitantes formas de melhorar e apelar a todo o tipo de jogadores. Contudo, devemos sempre considerar a segurança e a proteção, visto que, muitos sites de jogo podem não ser seguros, e torna-se cada vez mais fácil estar exposto a piratas virtuais ou fuga de dados.

Com uma vasta experiência no mundo online, veja como o autor Martim Nabeiro fornece algumas dicas de segurança para que você possa se proteger e também usufruir do melhor do jogo online.

Graças à comodidade e diversidade existente de jogos, cada vez mais se utiliza os casinos online como forma de entretenimento. No Brasil ainda não é muito comum as plataformas de cassinos online, porém em países como Portugal, existem vários casinos que procuram satisfazer desde os jogadores mais iniciantes até aos apostadores mais avançados no universo dos jogos online.

Procurar casinos licenciados e com boa reputação

Com toda a variedade de jogos online que existem hoje em dia, é essencial fazer uma verificação adequada dos antecedentes de cada casino onde esteja a pensar jogar. Infelizmente a internet está cheia de sites fraudulentos com inúmeras histórias de pessoas que perderam dinheiro ou que viram os seus dados roubados.

Para evitar jogar num casino inseguro, deve procurar apostas seguras em linha com as devidas licenças. Isto destina-se a proteger todos os jogadores de qualquer possibilidade de risco. Assegure-se que escolhe um casino online seguro, respeitável e com licença em vigor de uma organização conhecida.

Outra forma de confirmar a veracidade e reputação de um site é consultar as opiniões feitas ao mesmo. Se possível leia as várias críticas que ajudam a classificar o casino e perceber se pode utilizar o mesmo com total segurança.

Atualmente existem várias opções de casinos físicos e online em Portugal. Os casinos continuam sendo uma indústria com um grande desenvolvimento, tanto a nível económico como a nível social.

Verificar os Protocolos de Segurança do Website

Antes de compartilhar informações pessoais é essencial verificar se um site é seguro e se as mesmas estão protegidas. A maioria dos navegadores já inclui recursos de segurança para ajudar a mantê-lo seguro no mundo online. Estas ferramentas integradas podem enviar solicitações a sites, bloquear pop-ups, impedir downloads maliciosos, etc.

Além disso, pode também usar um verificador de segurança de site para conferir de forma rápida se um site ou um URL é seguro. Outra forma é verificar se os sites usam o HTTPS, que é frequentemente utilizado para transações bancárias e compras online, evitando que roubem informações sigilosas.

Em alternativa, se tiver dificuldade em verificar se o site é legítimo, procure a política de privacidade. Normalmente sites fiáveis e um casino seguro têm uma política de privacidade com toda a informação detalhada.

Não utilizar WiFi público para transações financeiras

Este é um dos aspetos mais importantes a ter em conta ao nível de segurança, visto que, podendo jogar em qualquer lugar, existe uma boa probabilidade de utilizarmos vários tipos de rede.

As redes públicas WiFi são ótimas para obter informações, mas quando envolvem dados pessoais ou transações, algumas têm poucos ou nenhum protocolos de segurança.

Os piratas informáticos são conhecidos por falsificar redes públicas para roubar dados sensíveis. Assim, nunca partilhe credenciais de login e tente limitar o seu tempo de jogo em redes muito públicas, optando sempre por fazer apostas seguras em linha.

Não utilize casinos que requerem download de software

Um casino online seguro facilita os seus jogadores a utilizarem o seu website através de um browser de Internet, sem ter que descarregar ou instalar software. É sempre preferível jogar online em vez de instalar qualquer software no seu computador, visto que este pode constituir uma ameaça à segurança dos seus dados privados.

Se entrar num site em que lhe é pedido algum tipo de instalação de software o melhor é evitar o mesmo. Procure um verdadeiro casino seguro, uma vez que, se tiver de instalar algo, deixa de ser um serviço online.

Colocar em prática as sugestões acima mencionadas é o primeiro passo para garantir a sua segurança e proteção, enquanto desfruta do prazer e da adrenalina do jogo online. Certifique-se que escolhe um operador respeitável, fazendo uma pesquisa sobre as suas licenças, reputação e opiniões.

Mantenha os seus dados pessoais protegidos através de redes fechadas e seguras e não instale softwares desnecessários. Uma pesquisa bem feita vale a pena para poder desfrutar de horas de jogo e entretenimento em segurança.