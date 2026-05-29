Primeira-dama de SP visita programa Caminhos da Capacitação na RMVale

Cristiane Freitas em Campos do Jordão com o prefeito, Caê, e a primeira-dama, Alessandra de Oliveira - Foto: Sérgio Biagioni

A Região Metropolitana do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira recebeu nesta semana uma nova etapa do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo voltada à qualificação profissional. Carretas transformadas em salas de aula itinerantes estacionaram em 15 municípios oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos.

As qualificações são em áreas com alta demanda na região, como gastronomia, tecnologia, costura, estética, cuidador de idosos, manutenção de motos e hotelaria. Em Campos do Jordão, os alunos dos cursos de Criação de Aplicativos e Jogos Digitais, Pizza e Panificação receberam a visita da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social São Paulo, Cristiane Freitas, que foi recepcionada com uma apresentação do Quarteto de Cordas da Fundação Lia Maria Aguiar

Cristiane agredecu o empenho dos professores e a confiança dos alunos no programa que no último dia 23 de maio completou um ano de existência e já com resultados significativos. “295 municípios já foram percorridos neste período, com 14 mil formandos e cerca de cinco mil já conseguiram emprego por intermédio da APA, Associação Paulista de Supermercados”, revelou.

Emocionada, a presidente do Fundo Social SP lembrou de seu pai, o Sr Luiz, que teve a vida transformada pelo conhecimento e foi a grande inspiração para a criação do programa. “Meu pai saiu da pobreza pelo conhecimento, um exemplo que eu tive dentro de casa e que me inspirou para fazer isso”, disse. “Agradeço muito à Cristiane por trazer este programa para a nossa cidade que vai abrir as portas aos nossos jovens para o mercado de trabalho”, ressaltou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

Os Cursos

O Caminho da Capacitação oferece cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, beleza, bem-estar, moda, tecnologia, manutenção, hospitalidade e cuidados com pets, entre outras qualificações. As carretas são adaptadas e equipadas para aulas teóricas e práticas incentivando o empreendedorismo, gerando renda e promovendo a inclusão social. A meta é retirar cerca de 100 mil famílias da linha da pobreza.

Veja as cidades e o cursos oferecidos pelo programa na RMVale. As aulas vão até dia 03 de junho.

Aparecida

Unidade: Panificação e Açougue I

Endereço: Praça Dr. Benedito Meirelles

Manhã: Panificação

Tarde: Panificação

Noite: Açougue

Caçapava

Unidades: Cuidador de Idosos e Manutenção de Motos

Endereço: Rua Dr. José de Moura Resende, 475 – Vera Cruz

Cuidador de Idosos

Manhã: Cuidador de Idosos

Tarde: Cuidador de Idosos

Noite: Cuidador de Idosos

Manutenção de Motos

Manhã: Manutenção de Motos

Tarde: Manutenção de Motos

Noite: Manutenção de Motos

Campos do Jordão

Unidades: Tecnologia e Panificação

Local: Praça Izabel Cury Paulo

Endereço: Av. Dr. Januário Miráglia, 1272 – Abernéssia

Tecnologia

Manhã: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante

Tarde: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante

Noite: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Intermediário

Panificação

Manhã: Panificação

Tarde: Fabricação de Pizzas

Noite: Fabricação de Pizzas

Guaratinguetá

Unidades: Pet e Costura Criativa

Endereço: Av. Dr. João Batista Rangel de Camargo, s/nº – ao lado do Senac

Pet

Manhã: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Tarde: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Noite: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Costura Criativa

Manhã: Corte e Costura

Tarde: Conserto e Ajuste

Noite: Modelagem – Técnicas Iniciais

Jacareí

Confecção Industrial

Endereço: Av. Eng. Davi Monteiro Lino, s/nº – Centro – Parque da Cidade

Manhã: Customização de Roupas e Acessórios

Tarde: Corte e Costura

Noite: Modelagem Industrial

Pet

Endereço: Av. Nove de Julho, s/nº – Centro – Parque dos Eucaliptos

Manhã: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Tarde: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Noite: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Jambeiro

Unidade: Imagem Pessoal

Endereço: Praça Almeida Gil, s/nº – Centro

Manhã: Manicure e Pedicure

Tarde: Barbeiro

Noite: Penteados para Festas e Eventos

Monteiro Lobato

Unidade: Imagem Pessoal

Endereço: Rua Humberto Capelli, 232-282 – Centro

Manhã: Design de Sobrancelhas

Tarde: Manicure e Pedicure

Noite: Maquiagem – Técnicas Profissionais

Pindamonhangaba

Unidade: Imagem Pessoal

Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso

Manhã: Assistente de Cabeleireiro

Tarde: Penteados para Festas e Eventos

Noite: Design de Sobrancelha

Potim

Unidade: Hospitalidade

Endereço: Praça Francisco de Assis Galvão, s/nº – Centro

Manhã: Camareira

Tarde: Governança

Noite: Garçom

Roseira

Unidades: Beleza e Estética e Confecção Industrial

Endereço: Praça Santana, 201 – Centro

Beleza e Estética

Manhã: Manicure e Pedicure

Tarde: Design de Sobrancelhas

Noite: Barbeiro

Confecção Industrial

Manhã: Customização de Roupas e Acessórios

Tarde: Corte e Costura

Noite: Modelagem Industrial

Santa Branca

Unidade: Pet

Endereço: Av. Nilo Máximo, 110 – Centro

Manhã: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Tarde: Banho e Tosa – Porte Pequeno

Noite: Banho e Tosa – Porte Pequeno

São Bento do Sapucaí

Unidade: Gastronomia

Endereço: Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros, s/nº – Centro

Manhã: Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos

Tarde: Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos

Noite: Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos

São José dos Campos

Unidades: Tecnologia e Imagem Pessoal

Endereço: Rua Santarém, 560 – Parque Industrial

Tecnologia

Manhã: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante

Tarde: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante

Noite: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Intermediário

Imagem Pessoal

Manhã: Design de Sobrancelhas

Tarde: Maquiagem

Noite: Penteados para Festas e Eventos

Taubaté

Unidades: Cuidador de Idosos e Panificação e Açougue II

Endereço: Av. Prof. Walter Thaumaturgo, s/nº – Jardim das Nações

Cuidador de Idosos

Manhã: Cuidador de Idosos

Tarde: Cuidador de Idosos

Noite: Cuidador de Idosos

Panificação e Açougue II

Manhã: Panificação e Açougue

Tarde: Panificação e Açougue

Noite: Panificação e Açougue

Tremembé

Unidade: Costura Criativa

Endereço: Rua Albuquerque Lins, s/nº – Centro