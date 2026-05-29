Primeira-dama de SP visita programa Caminhos da Capacitação na RMVale

A Região Metropolitana do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira recebeu nesta semana uma nova etapa do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo voltada à qualificação profissional. Carretas transformadas em salas de aula itinerantes estacionaram em 15 municípios oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos.
As qualificações são em áreas com alta demanda na região, como gastronomia, tecnologia, costura, estética, cuidador de idosos, manutenção de motos e hotelaria. Em Campos do Jordão, os alunos dos cursos de Criação de Aplicativos e Jogos Digitais, Pizza e Panificação receberam a visita da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social São Paulo, Cristiane Freitas, que foi recepcionada com uma apresentação do Quarteto de Cordas da Fundação Lia Maria Aguiar
Cristiane agredecu o empenho dos professores e a confiança dos alunos no programa que no último dia 23 de maio completou um ano de existência e já com resultados significativos. “295 municípios já foram percorridos neste período, com 14 mil formandos e cerca de cinco mil já conseguiram emprego por intermédio da APA, Associação Paulista de Supermercados”, revelou.
Emocionada, a presidente do Fundo Social SP lembrou de seu pai, o Sr Luiz, que teve a vida transformada pelo conhecimento e foi a grande inspiração para a criação do programa. “Meu pai saiu da pobreza pelo conhecimento, um exemplo que eu tive dentro de casa e que me inspirou para fazer isso”, disse. “Agradeço muito à Cristiane por trazer este programa para a nossa cidade que vai abrir as portas aos nossos jovens para o mercado de trabalho”, ressaltou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).
Os Cursos
O Caminho da Capacitação oferece cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, beleza, bem-estar, moda, tecnologia, manutenção, hospitalidade e cuidados com pets, entre outras qualificações. As carretas são adaptadas e equipadas para aulas teóricas e práticas incentivando o empreendedorismo, gerando renda e promovendo a inclusão social. A meta é retirar cerca de 100 mil famílias da linha da pobreza.
Veja as cidades e o cursos oferecidos pelo programa na RMVale. As aulas vão até dia 03 de junho.
Aparecida
Unidade: Panificação e Açougue I
Endereço: Praça Dr. Benedito Meirelles
- Manhã: Panificação
- Tarde: Panificação
- Noite: Açougue
Caçapava
Unidades: Cuidador de Idosos e Manutenção de Motos
Endereço: Rua Dr. José de Moura Resende, 475 – Vera Cruz
Cuidador de Idosos
- Manhã: Cuidador de Idosos
- Tarde: Cuidador de Idosos
- Noite: Cuidador de Idosos
Manutenção de Motos
- Manhã: Manutenção de Motos
- Tarde: Manutenção de Motos
- Noite: Manutenção de Motos
Campos do Jordão
Unidades: Tecnologia e Panificação
Local: Praça Izabel Cury Paulo
Endereço: Av. Dr. Januário Miráglia, 1272 – Abernéssia
Tecnologia
Manhã: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante
Tarde: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante
Noite: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Intermediário
Panificação
- Manhã: Panificação
- Tarde: Fabricação de Pizzas
- Noite: Fabricação de Pizzas
Guaratinguetá
Unidades: Pet e Costura Criativa
Endereço: Av. Dr. João Batista Rangel de Camargo, s/nº – ao lado do Senac
Pet
- Manhã: Banho e Tosa – Porte Pequeno
- Tarde: Banho e Tosa – Porte Pequeno
- Noite: Banho e Tosa – Porte Pequeno
Costura Criativa
- Manhã: Corte e Costura
- Tarde: Conserto e Ajuste
- Noite: Modelagem – Técnicas Iniciais
Jacareí
Confecção Industrial
Endereço: Av. Eng. Davi Monteiro Lino, s/nº – Centro – Parque da Cidade
- Manhã: Customização de Roupas e Acessórios
- Tarde: Corte e Costura
- Noite: Modelagem Industrial
Pet
Endereço: Av. Nove de Julho, s/nº – Centro – Parque dos Eucaliptos
- Manhã: Banho e Tosa – Porte Pequeno
- Tarde: Banho e Tosa – Porte Pequeno
- Noite: Banho e Tosa – Porte Pequeno
Jambeiro
Unidade: Imagem Pessoal
Endereço: Praça Almeida Gil, s/nº – Centro
- Manhã: Manicure e Pedicure
- Tarde: Barbeiro
- Noite: Penteados para Festas e Eventos
Monteiro Lobato
Unidade: Imagem Pessoal
Endereço: Rua Humberto Capelli, 232-282 – Centro
- Manhã: Design de Sobrancelhas
- Tarde: Manicure e Pedicure
- Noite: Maquiagem – Técnicas Profissionais
Pindamonhangaba
Unidade: Imagem Pessoal
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso
- Manhã: Assistente de Cabeleireiro
- Tarde: Penteados para Festas e Eventos
- Noite: Design de Sobrancelha
Potim
Unidade: Hospitalidade
Endereço: Praça Francisco de Assis Galvão, s/nº – Centro
- Manhã: Camareira
- Tarde: Governança
- Noite: Garçom
Roseira
Unidades: Beleza e Estética e Confecção Industrial
Endereço: Praça Santana, 201 – Centro
Beleza e Estética
- Manhã: Manicure e Pedicure
- Tarde: Design de Sobrancelhas
- Noite: Barbeiro
Confecção Industrial
- Manhã: Customização de Roupas e Acessórios
- Tarde: Corte e Costura
- Noite: Modelagem Industrial
Santa Branca
Unidade: Pet
Endereço: Av. Nilo Máximo, 110 – Centro
- Manhã: Banho e Tosa – Porte Pequeno
- Tarde: Banho e Tosa – Porte Pequeno
- Noite: Banho e Tosa – Porte Pequeno
São Bento do Sapucaí
Unidade: Gastronomia
Endereço: Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros, s/nº – Centro
- Manhã: Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos
- Tarde: Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos
- Noite: Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos
São José dos Campos
Unidades: Tecnologia e Imagem Pessoal
Endereço: Rua Santarém, 560 – Parque Industrial
Tecnologia
- Manhã: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante
- Tarde: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Iniciante
- Noite: Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – Intermediário
Imagem Pessoal
- Manhã: Design de Sobrancelhas
- Tarde: Maquiagem
- Noite: Penteados para Festas e Eventos
Taubaté
Unidades: Cuidador de Idosos e Panificação e Açougue II
Endereço: Av. Prof. Walter Thaumaturgo, s/nº – Jardim das Nações
Cuidador de Idosos
- Manhã: Cuidador de Idosos
- Tarde: Cuidador de Idosos
- Noite: Cuidador de Idosos
Panificação e Açougue II
- Manhã: Panificação e Açougue
- Tarde: Panificação e Açougue
- Noite: Panificação e Açougue
Tremembé
Unidade: Costura Criativa
Endereço: Rua Albuquerque Lins, s/nº – Centro
- Manhã: Modelagem – Técnicas Iniciais
- Tarde: Conserto e Ajuste
- Noite: Corte e Costura