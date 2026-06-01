Mirage Circus entra nos últimos dias em São José dos Campos com meia-entrada solidária

São José dos Campos se prepara para se despedir do Mirage Circus, um dos maiores espetáculos itinerantes do Brasil. Instalado em frente ao Aquarius Open Mall, no Jardim Aquarius, o circo entra em seus últimos dias no Vale do Paraíba com uma ação especial voltada ao público e à solidariedade.

A partir desta quarta-feira, 3 de junho, os espectadores poderão participar da Meia-Entrada Solidária. Para garantir o benefício, basta doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, e obter 50% de desconto em qualquer setor e horário do espetáculo. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e o Fundo Social de Solidariedade.

A campanha chega justamente na reta final da temporada, oferecendo uma oportunidade para quem ainda não assistiu ao espetáculo ou deseja viver novamente a experiência antes da saída do circo da cidade. Além da ação solidária, outro atrativo especial marca os últimos dias: o ator e anfitrião Marcos Frota estará presente nas sessões entre os dias 3 e 7 de junho.

Grande estrutura transforma área do Aquarius em cidade do entretenimento

Mais do que um espetáculo sob a lona, o Mirage Circus criou em São José dos Campos uma verdadeira cidade do entretenimento. O complexo montado em frente ao Aquarius Open Mall conta com roda-gigante de 35 metros, carrossel iluminado e uma praça de alimentação com opções clássicas da experiência circense, como pipoca, cachorro-quente, churros e maçã do amor.

A estrutura impressiona pelos números. São mais de 900 toneladas de equipamentos e uma equipe com mais de 200 profissionais envolvidos na operação. O espetáculo combina números tradicionais do circo, como acrobacias, malabarismo, trapézio, palhaços e o Globo da Morte, com recursos modernos de produção, incluindo iluminação digital, som de última geração, telões de LED, cenografia imersiva e ambiente climatizado.

Com 12 anos de história, o Mirage Circus já passou por mais de 50 cidades brasileiras e foi assistido por milhões de pessoas. A proposta do espetáculo é unir a tradição circense a uma linguagem visual contemporânea, inspirada em grandes produções internacionais.

Últimas sessões em São José dos Campos

As apresentações finais acontecem entre os dias 3 e 7 de junho. Os ingressos seguem disponíveis na bilheteria do circo e também pelo site oficial do Mirage Circus.

Serviço

Mirage Circus em São José dos Campos

Local: em frente ao Aquarius Open Mall, em São José dos Campos

Meia-Entrada Solidária: doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, garante 50% de desconto em qualquer setor e horário

Presença de Marcos Frota: de 3 a 7 de junho

Datas e horários:

Quarta-feira, 3 de junho: 20h30

Quinta-feira, 4 de junho: 16h30 e 19h

Sexta-feira, 5 de junho: 20h30

Sábado, 6 de junho: 15h30, 18h e 20h30

Domingo, 7 de junho: 16h e 19h

Ingressos: bilheteria do circo e site oficial do Mirage Circus