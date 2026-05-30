Vasco celebra 40 anos de história em Campos do Jordão e apresenta nova cervejaria artesanal em evento no Bosque do Silêncio

Campos do Jordão recebeu nesta sexta-feira (29) um dos eventos mais simbólicos da história recente da gastronomia e do turismo local. O empresário José Vasconcelos, conhecido nacionalmente como Vasco, fundador da tradicional Choperia Baden Baden, lançou oficialmente sua biografia "Vasco, uma história de vida" e apresentou ao público sua nova marca: a Cerveja Luss.

O encontro aconteceu na Cervejaria e Restaurante Luss, instalada em meio à natureza do Bosque do Silêncio, um dos locais mais conhecidos da cidade. O evento reuniu jornalistas, convidados, empresários e profissionais da comunicação para uma coletiva de imprensa, sessão de autógrafos e degustação dos novos rótulos produzidos pela cervejaria.

Mais do que o lançamento de um livro, a ocasião marcou a celebração de uma trajetória que ajudou a transformar Campos do Jordão em uma das principais referências gastronômicas e turísticas do Brasil.

A história de um dos pioneiros da cerveja artesanal no Brasil

A biografia retrata a trajetória de Vasco desde a inauguração da Choperia Baden Baden, em 1985, na Vila Capivari. O empreendimento se tornou um dos símbolos da cidade e ajudou a impulsionar o turismo gastronômico em Campos do Jordão durante as décadas seguintes.

Posteriormente, a marca evoluiu para a criação da Cervejaria Baden Baden, considerada uma das pioneiras do movimento de cervejas artesanais no Brasil. O sucesso do projeto abriu caminho para o crescimento do setor cervejeiro nacional e inspirou diversas outras marcas que surgiram nos anos seguintes.

Quatro décadas depois do início dessa jornada, Vasco retorna às origens da produção artesanal com um novo desafio: a criação da Cervejaria Luss.

Cerveja natural e produção artesanal marcam nova fase

A nova cervejaria nasce com uma proposta focada na valorização das técnicas europeias tradicionais e na utilização de ingredientes selecionados. Segundo o projeto apresentado durante o evento, os rótulos da Luss serão comercializados exclusivamente no restaurante da própria cervejaria, proporcionando uma experiência diferenciada aos visitantes.

A proposta vai além da bebida. O restaurante oferece pratos especialmente desenvolvidos para harmonização com cada estilo de cerveja produzido na casa, criando uma experiência gastronômica completa em meio à Serra da Mantiqueira.

Outro destaque é a continuidade da parceria com a família Hauser. O projeto foi concebido originalmente ao lado do saudoso mestre cervejeiro Carlos Hauser, figura histórica da cerveja artesanal brasileira. Hoje, o legado segue com seu filho, Carlos Antonio Hauser, responsável por manter os padrões de qualidade e a identidade das cervejas produzidas pela Luss.

Bosque do Silêncio reforça vocação turística da Serra da Mantiqueira

A escolha do Bosque do Silêncio para sediar a nova cervejaria não foi por acaso. O empreendimento está inserido em uma área preservada com mais de 100 mil metros quadrados de natureza, proporcionando aos visitantes uma experiência que combina gastronomia, cerveja artesanal e contato direto com a Mata Atlântica.

O espaço já é conhecido por suas trilhas, atividades ao ar livre e pela beleza natural que atrai turistas durante todo o ano. Com a chegada da Cervejaria Luss, o local amplia ainda mais sua oferta de experiências para quem visita Campos do Jordão.

Um novo capítulo para uma história que ajudou a construir Campos do Jordão

O lançamento da biografia e da nova cervejaria representa mais do que um marco pessoal para Vasco. Trata-se de um capítulo importante da história do turismo jordanense.

Poucos empreendedores tiveram uma influência tão significativa na transformação de Campos do Jordão em um destino reconhecido nacionalmente pela gastronomia e pelo turismo de experiência. Ao completar 40 anos desde a inauguração da Baden Baden, Vasco retorna ao cenário cervejeiro com um projeto que une tradição, memória e inovação.

A Cervejaria Luss surge como a continuidade de uma trajetória que começou no coração de Capivari e que agora ganha um novo endereço em meio às paisagens da Serra da Mantiqueira, reafirmando o papel de Campos do Jordão como um dos principais polos gastronômicos e turísticos do país.