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Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população de São Paulo

Doses estão disponíveis nos 645 municípios paulistas: grupos de risco ainda são prioridade

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 02/06/2026 16:41
Vacina está disponível de graça em todas as unidades básicas de saúde - Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP), ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população maior de seis meses de idade. O objetivo é fortalecer a rede de proteção para evitar casos graves da doença que podem resultar em internações e até mesmo levar à morte. “Queremos facilitar o acesso da população à vacinação e ampliar a proteção coletiva”, explicou Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP.

Mais de 5,6 milhões de doses já foram aplicadas nos 645 municípios paulistas, mas adesão ainda está distante da meta de 90% do público-alvo estipulada pela Ministério da Saúde. Os grupos considerados vulneráveis incluem gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e portadores de doenças crônicas, que continuam sendo prioridade.

As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do Estado. Basta procurar a mais próxima da sua casa e garantir a proteção. No portal “Vacina 100 Dúvidas” é possível obter todas as informações sobre o imunizante, efeitos colaterais, a sua eficácia e os riscos de não se imunizar. O endereço eletrônico é: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br

Além da vacina, mudanças de comportamento também são eficazes na prevenção ao vírus influenza. A recomendação é manter os ambientes sempre arejados, lavar as mãos com frequência e beber bastante água. “A adesão dos paulistas é fundamental para reduzir o impacto das doenças respiratórias e preservar a capacidade de atendimento dos serviços de saúde”, concluiu Tatiana Lang.

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