Semana do Meio Ambiente promove a Educação Ambiental

Crianças participam de atividades no Parque dos Cedros - Foto @correianews

Começou a Semana do Meio Ambiente em Campos do Jordão, que até sexta-feira promove uma série de ações em prol da preservação da natureza. O objetivo é promover práticas sustentáveis que fortaleçam a participação da comunidade na proteção do planeta. O público-alvo principal são as crianças. “Todo o conhecimento que passamos, elas levam para dentro de casa”, explicou a secretária Municipal do Meio Ambiente, Denise Goes.

A mobilização faz parte das comemorações ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho. A data foi criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para despertar a consciência ecológica na população mundial, incentivando governos e empresas a criar ações concretas para conter as mudanças climáticas que ameaçam a vida na terra.

A conscientização começou com uma caminhada ecológica envolvendo alunos das escolas Frei Orestes Girardi e Lucilla Florence Cerquera, que saíram em passeata pela região central de Campos do Jordão destacando a importância da preservação. Depois, no Parque dos Cedros, em Vila Abernéssia, todos participaram de uma série de atividades promovidas pela empresa Terra Campos, Cooperativa Mantiqueira Viva, Secretaria de Meio Ambiente e o Centro de Educação Ambiental do Parque da Lagoinha (CEARC)

Os alunos conheceram os diferentes tipos de metal, plástico e papel existentes e o que pode ser feito com cada um deles. Além disso, assistiram a uma palestra sobre os impactos do lixo nos oceanos destacando a importância dos aterros sanitários e também da reciclagem para evitar a poluição do meio ambiente.

A programação vai até dia cinco de junho com plantio de árvores, doação de 100 mudas de ipês no portal de entrada, entre outras ações. Confira a programação.

Semana do Meio Ambiente

1º de Junho (Tarde)

Plantio de Árvores Nativas

Local: Escola Laurinda da Matta.

Espécies: Ipês.

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2 de Junho | 09h00

Visita Educativa à Cooperativa Mantiqueira Viva

Participação das escolas Lucilla Florence Cerquera e Laurinda da Matta.

Público estimado: cerca de 100 alunos, divididos em dois períodos.

Apresentação e demonstração do funcionamento da cooperativa.

Atividades lúdicas desenvolvidas em parceria entre a Terracampos e a Secretaria de Meio Ambiente.

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5 de Junho | 09h00 às 11h00

Ação de Conscientização Ambiental

Local: Portal da Cidade.

Equipe responsável: Secretaria de Meio Ambiente.

Distribuição de panfletos produzidos em papel semente.

Participação do CRAS com a confecção e entrega de 100 porta-lixos para veículos, produzidos a partir de retalhos de tecido, incentivando o reuso de materiais e a economia circular.