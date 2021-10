Sesc Taubaté traz bate-papo sobre o mundo animal para crianças

O Sesc Taubaté, nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de outubro tem programação on-line e presencial com atividades como: contação de histórias sobre o Sacy, bate-papo sobre o mundo animal e o teatro infantil “A Lebre e o Jabuti”.

Confira a programação completa:

Contação de Histórias

Histórias de Sacy

Com Cia do Sol

Venha até o Sesc conhecer a diversidade de sacys e ouvir as histórias que serão contadas sobre esse personagem famoso no nosso folclore. Essa atividade complementa a programação da exposição #OcupaSacy.

Agende seu horário para visitar a exposição e participe da contação de histórias pelo telefone: (12) 3634-4023 ou pelo site sescsp.org.br/exposicoes

Dia 09, sábado, das 9h às 13h.

Dia das Crianças

Com educadores do Sesc Taubaté

Uma gincana feita on-line com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e sociais e se divertir em casa com brincadeiras que estimulam a criação artística, a memória e socialização, informações sobre prevenção da Covid-19 e conhecimento de si mesmo e do outro.

Dia 12, terça-feira, às 10h. Transmissão ao vivo pelas redes sociais do Sesc Taubaté.

Conhecendo o Mundo Animal

Com André Buriki.

Este bate-papo vai apresentar os hábitos dos animais, curiosidades, esclarecer mitos e lendas e contar histórias, difundindo a preservação da fauna e flora com educação ambiental. Além de aprender sobre os bichos, também será estimulado o convívio saudável com eles.

Estreia no canal do Youtube do Sesc Taubaté

Dia 12, terça-feira, às 10h.

Podcast

Histórias Sobre o Sacy – Enviadas pelo Público

Com a atriz Fernanda Ventura.

Histórias enviadas pelo público que acompanhou a série em setembro e encaminhou sua história para ser apresentada no podcast e complementar a programação da exposição #OcupaSacy.

Disponível no canal do Youtube do Sesc Taubaté

Dia 15, sexta-feira, às 14h.

Laboratório Corpo e Dança: Consciência Corporal e Domínio do Corpo

Técnica Klauss Vianna – Dança e Improvisação

Com Andressa Marques.

Encontros que tem como objetivo a conexão consigo mesmo através da união da educação somática Klauss Vianna e propostas de autoconhecimento, possibilitando que o participante reconheça seu próprio movimento e tenha segurança em expressá-lo através de coreografias criadas em processo colaborativo entre professora e alunos.

Aula via plataforma Zoom

Dia 13 e 15, quarta e sexta-feira, das 19h30 às 21h. Classificação indicativa: 15 anos.

Vagas limitadas. Inscrições no link: https://bit.ly/inscricoessesc

Teatro Infantil

A Lebre e o Jabuti

Com Cia Articularte

A Lebre é muito rápida e se orgulha disso. O Jabuti é lento e, também, se orgulha disso. Num desafio de corrida entre eles, quem chegará primeiro? A Cia. Articularte, através do cenário de sombras, retrata a floresta onde será travada essa corrida do século.

Estreia no canal do Youtube do Sesc Taubaté

Dia 16, sábado, às 10h30.