10 Dicas Imperdíveis de Roteiro Cultural em Campos do Jordão

Campos do Jordão possui inúmeras opções de passeios e atrativos turísticos, a cidade é sem dúvida um verdadeiro paraíso do céu na terra, conforme narra o Poeta João de Sá, na letra do Hino de Campos do Jordão.

Aqui você encontrará 10 dicas imperdíveis para fazer um roteiro cultural em Campos do Jordão, poderá percorrer e visitar atrativos que estão localizados nos 3 principais bairros da cidade, Vila Abernéssia, Vila Jaguaribe e Vila Capivari, se encantar com dicas dos passeios mais tradicionais como: Museu Felicia Leirner, Auditório Claudio Santoro e Palácio Boa Vista, além do famoso Parque Amantikir, e tem também o Parque da Lagoinha, que fica no caminho do Parque Estadual de Campos do Jordão.

Elaboramos também um roteiro pelas fábricas das cervejas artesanais de Campos do Jordão. Aproveite programe-se para visitar a cidade, e desfrute de dias inesquecíveis aqui no alto da serra.

1 – Museu Felícia Leirner

Sobre o Museu

Com uma área de mata de 35 mil m², o museu reúne um conjunto de 85 obras de bronze, cimento branco e granito da artista Felícia Leirner, distribuídas ao ar livre, no jardim do espaço que divide com o Auditório Claudio Santoro, sede do Festival Internacional de Inverno.

As obras foram dispostas no jardim e seguem o critério da própria artista, onde as esculturas estão agrupadas pelas fases da trajetória de Felícia: figurativa (1950-1958), a caminho da abstração (1958-1961), abstrata (1963-1965), orgânica (1966-1970) e recortes na paisagem (1980-1982).

O Museu Felícia Leirner é uma instituição do Governo do Estado de São Paulo, administrada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, foi inaugurado em 1979 e oficializado em 2001.

As visitas acontecem de terça a domingo, das 9h às 18h

Segunda fica fechado para visitação

COMO CHEGAR:

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão – SP

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES

(12) 3662-6000 ou [email protected]

2 – Auditório Claudio Santoro

O Auditório Cláudio Santoro foi inaugurado em 1979 em Campos do Jordão, na região serrana do Estado de São Paulo.

Com seu projeto arquitetônico moderno, reúne todas as condições para receber os artistas e o público com conforto.

Palco, camarins e acústica são perfeitos oferecendo todas as condições de uma grande sala de espetáculos dentro dos padrões internacionais.

O Auditório Claudio Santoro tem capacidade para 814 pessoas na plateia e 48 nos camarotes. Embora tenha sido concebido como sala de concertos, o Auditório Claudio Santoro abriga, sem problemas, espetáculos de dança, teatro, shows variados e seminários.

CURIOSIDADE

Em seu jardim foi instalado um museu ao ar livre: o Museu Felícia Leirner, com esculturas da artista.

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES

Auditório Cláudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1880 – Alto da Boa Vista- Campos do Jordão-SP

Tel.: (12) 3662-2334

3 – Palácio Boa Vista

Inaugurado em 1964 como residência oficial de inverno do Governador de São Paulo, foi reinaugurado em 1970 como monumento de visitação pública e centro cultural.

Rodeado de muito verde, obras de arte e 3,2 mil metros quadrados de construção, o tour passa pelos principais cômodos da residência. Lá encontramos uma belíssima construção rodeada de muito verde, obras de arte de artistas como Tarsila do Amaral e Candido Portinari, além de objetos e mobiliários dos séculos XVII, XVIII e XIX.

Serviços e Informações

Acessibilidade: possui acesso para o deslocamento de portadores de necessidades especiais;

possui acesso para o deslocamento de portadores de necessidades especiais; Estacionamento: gratuito disponível no local;

gratuito disponível no local; Endereço: Rua Adhemar de Barros, 3100 – Vila Alto da Boa Vista;

Rua Adhemar de Barros, 3100 – Vila Alto da Boa Vista; Horário: aberto à visitação de quarta a domingo e feriados, das 10 às 12h e das 14 às 17h. Os visitantes são atendidos por ordem de chegada na fila, em grupos de até 25 integrantes;

aberto à visitação de quarta a domingo e feriados, das 10 às 12h e das 14 às 17h. Os visitantes são atendidos por ordem de chegada na fila, em grupos de até 25 integrantes; Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. Antes da sua visita, confirme os dados com o destino, para evitar imprevistos.

Agendamento de Visitas e Informações:

(12) 3662-2033 | (11) 2193-8000

[email protected] | [email protected]

4 – Parque Amantikir

O que quer dizer Amantikir?

Amantikir é o termo indígena que originou a palavra Mantiqueira e significa Serra que chora.

Criado em Campos do Jordão, Estado de São Paulo, no ano de 2007 o Parque Amantikir recebe, a cada ano, um maior número de visitantes.

São mais de 700 espécies de plantas ao longo dos 60.000m², abertos à visitação durante todos os dias do ano.

Desde 2013, o Parque Amantikir vem se destacando como o principal atrativo, tanto para viajantes e operadores turísticos, quanto para estudantes de paisagismo, botânica e pessoas que buscam vivências para o desenvolvimento humano e bem estar junto à natureza.

Mas, engana-se quem pensa que o município só tem ruas charmosas em estilo europeu ou bons restaurantes, pois o Parque Amantikir tem 60 mil m², reúne 22 jardins deslumbrantes inspirados em 12 países diferentes.

As atrações não param por aí. O parque abriga mais de 700 espécies de plantas, com lagos e labirintos naturais para toda a família passar momentos agradáveis em meio à natureza. O lugar é tão tranquilo que é comum avistar pessoas praticando yoga, meditando ou lendo. O local também recebe periodicamente eventos culturais e aulas de artes plásticas.

Serviços e Informações:

Rua Simplício de Toledo Neto nº 2200 – Bairro Gavião Gonzaga – Campos do Jordão, São Paulo

Funcionamento: TODOS OS DIAS a partir das 9h, e permanência no parque até às 16h.

Entre em contato das 9h às 16h através do telefone/WhatsApp (12) 99634-6784

ou Pelo e-mail: [email protected]

5 – Parque da Lagoinha

Na década de 20, Carlos Leôncio de Magalhães (Nhonhô) e o cunhado Otavio Reis compraram a Fazenda Lagoinha.

Na década de 80, a área da várzea foi desapropriada pela Sabesp para a construção da Estação de Tratamento de Campos do Jordão (ETE). Em 2014, a Sabesp construiu a ETE com uma técnica espanhola de membranas, a mais moderna do Estado de São Paulo.

Graças à iniciativa da Associação Amigos da Lagoinha (ARLA), começou o processo de implantação do Parque Lagoinha, revitalizando toda a área para que os moradores e turistas de Campos de Jordão possam aproveitar a natureza.

O Parque da Lagoinha oferece ao visitante acesso gratuito à uma linda área de preservação ambiental.

As trilhas ao redor das lagoas possibilitam total interação com a natureza.

É possível alugar quadras de beach tennis e uma área com churrasqueira. O parque abriga a Casa Mãostiqueiras, o Viveiro do Bacaninha e o Projeto PEACE.

Nos próximos dois anos, a ARLA coordenará as atividades e a manutenção do Parque da Lagoinha, até que ele se torne autossustentável. Para isso precisamos da sua ajuda e prevemos uma estrutura que atenda a todas idades e interesses: pista de caminhada, oficinas, quadras de beach tennis, passeios de pônei, mesas para piquenique e muito mais!

Serviços e Informações:

Horário de funcionamento: quarta – segunda: das 10:00 às 17:00h

Endereço: Avenida Pedro Paulo, 1455, Parque da Lagoinha – Campos do Jordão, SP

E-mail: [email protected]

6 – Museu Casa da Xilogravura

A xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado.

A Casa da Xilogravura ou Museu Casa da Xilogravura é um museu brasileiro localizado na cidade de Campos do Jordão, Estado de São Paulo. É uma instituição privada sem fins lucrativos, mantida pela Editora Mantiqueira. Foi fundada em 1987 por Antonio Fernando Costella – Bacharel em direito pela Universidade de São Paulo, foi professor de História e Legislação dos Meios de Comunicação na Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero e da Escola de Comunicações e Artes da USP, que teve como objetivo divulgar e preservar a história da xilogravura no Brasil.

O Museu Casa da Xilogravura conserva cerca de 2000 obras, de mais de 300 artistas brasileiros e estrangeiros. É o único museu em seu gênero no país.

Encontra-se localizado em um antigo edifício, onde funcionou o Mosteiro de São João, erguido em 1928, no bairro de Jaguaribe, o núcleo histórico de Campos do Jordão. Mantém biblioteca e arquivo especializados em artes gráficas, promove exposições temporárias e eventos culturais. Por disposição testamentária de Antônio Costella, o imóvel e todo o acervo serão legados à Universidade de São Paulo após a morte do fundador.

O Museu Casa da Xilogravura, além de oferecer 30 salas à visitação, mantem ateliê xilográfico, oficina tipográfica e biblioteca especializada.

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES

Horário de Funcionamento

Aberta ao público de quinta a segunda-feira, das 9:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h. Fechando somente as terças e quartas.

Telefone: (12) 3662-1832

E-mail: [email protected]

Endereço: Av. Eduardo Moreira da Cruz, 295 – Vila Jaguaribe (junto à Praça N. Sra. da Saúde)

7 – Fábricas de Cervejas Artesanais

Campos do Jordão tem atraído cada vez mais os viajantes não só por sua beleza e climas amenos, como também, por suas cervejarias, naquele espirito slow brew, que são de dar água na boca com a variedade de rótulos.

A cidade tem uma diversidade de cervejarias que você pode acrescentar ao seu roteiro de passeios desde as cervejarias mais populares e reconhecidas na cidade, até aquelas mais simples.

Um dos pontos que chama bastante atenção na região é a variedade de cervejas artesanais que são produzidas na cidade, assim como os vários festivais que já se tornaram obrigatórios no calendário do cervejeiro.

Os festivais acontecem, geralmente, nas primeiras semanas de novembro, onde os visitantes podem se deliciar com a variedade de rótulos apresentados, mais de 15 tipos de cervejas.

Melhores Cervejarias…

Cervejaria Baden Baden (@cervejariabaden)

Tradicional em Campos do Jordão, e é a grande responsável por a cultura de cervejaria nacional. No ano de 1999, os sócios da cervejaria decidiram criar seu rótulo, nascendo assim a primeira cerveja gourmet do país.

A cervejaria já teve dezenas de rótulos premiados em festivais no mundo e todo ano lança uma linha especial de cerveja sazonal, mas se você pretende visitá-la deve agendar com antecedência, por ser uma das principais atrações, quando se fala de cervejaria, na cidade, sempre é bem procurada.

Local: Av. Matheus Costa Pinto, 1653, Vila Santa Cruz, Campos do Jordão.

Horário de Funcionamento: das 10h às 17h, com intervalos de uma hora.

Caras de Malte (@carasdemalte)

Com grandiosas instalações, que incluem até lojinha de souvenirs, a micro cervejaria atrai o olhar de quem passa na estrada a caminho do Horto.

Local: Av. Pedro Paulo, 1.500, no Caminho do Horto Florestal.

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta de 12:00h às 18:00h e de Sexta a Domingo. funciona de 12:00h às 22:00h.

Gård (@gardcervejaria)

Muita gente que vai até o Horto Florestal curtir as trilhas, as cachoeiras e a paz da natureza não imaginam que um dos mais conhecidos destinos turísticos de Campos abriga também uma “nano cervejaria”. Projeto de dois primos, o lugar é um achado e fica dentro da Fazenda Gravatá.

Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – Horto Florestal, Campos do Jordão, 12460-00.

Horário de Funcionamento: Funciona até as 17:00h.

Cervejaria Campos do Jordão (@cervejariacamposdojordao)

Fundada em 2012, a cervejaria apresenta duas boas novidades nesta temporada de inverno. A primeira delas é a inauguração de um brewpub da marca, próximo ao burburinho de Capivari.

Endereço: Av. Antônio Nicola Padula, 63, Loja 03, Capivari.

Horário de Funcionamento: O local funciona de segunda à sexta, das 12:00h às 18:00h.

Mirante – Parque da Cerveja (@parquedacerveja)

O Parque da Cerveja de Campos do Jordão está localizado entre as montanhas mais altas da Serra da Mantiqueira (mirante), cercado por belas araucárias, é um lugar surpreendente para quem visita.

Ao chegar no local você se depara com muita beleza da natureza, há um pequeno lago cercado por uma decoração que lembra muito um jardim de filmes americanos, e ainda tem uma casa da arvore toda de madeira, é encantadora!

Endereço: Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro, 636-678 – Vila Matilde, Campos do Jordão.

Horário de Funcionamento: Funciona de 10:00h até as 18:00h.

SP50 Casa Cervejaria (@sp50casacervejeira)

A Casa de Cervejaria SP 50, é uma parada obrigatória se você for até a Vila de Capivari, nele você encontra um menu único indicado para amantes de uma excelente culinária e de uma cerveja geladinha!

Nessa cervejaria você pode beber uma deliciosa cerveja, enquanto escuta uma boa música por um preço muito acessível, sem mencionar os deliciosos pratos que são de encher os olhos só de ver, imagine ao consumi-los? Delicia!

Endereço: Geneve Plaza, Rua Djalma Forjaz, 103-14, Capivari, Campos do Jordão.

Horário de Funcionamento: Até as 22:00h.

8 – Vila Abernéssia

O nome Abernéssia nasceu como homenagem a duas cidades escocesas: Aberdeen e Inverness. A ideia partiu do fundador do bairro, o escocês Robert John Reid. Principal bairro comercial de Campos do Jordão, ele concentra grandes lojas e supermercados da cidade. Quer economizar nas compras ou restaurantes? Este é o lugar!

Por muito tempo, a Abernéssia foi sede da Campos do Jordão mais “comum”, com sua praça, mercado municipal e igreja matriz. No entanto, essa característica vem se alterando cada vez mais e lojas, agências bancárias e demais imóveis tomaram um banho de arquitetura europeia, com fachadas no estilo enxaimel, tudo para agradar os turistas!

Praça da Bandeira

O Jardim de Vila Abernéssia, é nossa querida Praça da Bandeira, como é chamada carinhosamente. Foi inaugurada em festividade marcante, prestigiada por grande parte da população de Campos do Jordão e diversas autoridades, no dia 19 de novembro de 1942, durante a administração do prefeito municipal Dr. Lourival Francisco dos Santos (10/06/1941 a 12/07/1946).

O prefeito municipal, na oportunidade, bastante entusiasmado e até emocionado, falou da importância da praça, especialmente como principal ponto de encontro da população jordanense e, também, como importante registro da nossa história e motivo de orgulho para as gerações vindouras.

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 1272

Igreja Matriz de Santa Terezinha do Menino Jesus

Em 25 de novembro de 1928, a Capela de Vila Abernéssia, foi elevada à categoria de Paróquia, tendo como padroeira a Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi criada pelo decreto de 21 de novembro de 1928, por D. Epaminondas, Bispo de Taubaté.

A Igreja Matriz de Santa Terezinha, é um local aconchegante e simples, ideal para você que gosta de visitar a parte religiosa da cidade. A igreja foi implantada junto ao antigo convento dos Franciscanos, onde acontecem as principais festas religiosas de Campos do Jordão.

Endereço: R. Tadeu Rangel Pestana, 662

Mercado Municipal

O Mercado Municipal é um prédio histórico localizado no centro da Vila Abernéssia. Sua construção data de 1958 e foi projetado pelos arquitetos Walter e Paola Pestalozzi.

Durante muito tempo ele funcionou sem cobertura, tendo recebido no final dos anos 1970 coberturas translúcida e transparente. Do seu interior foram retiradas as tradicionais bancas de frutas e produtos hortifrutigranjeiros que ali permaneceram por muitos anos, ponto de bastante visitação turística.

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 1.109

9 – Vila Jaguaribe

Foi na Vila Jaguaribe que Campos de Jordão começou!

O bairro foi fundado por um português chamado Matheus da Costa Pinto no ano de 1874. Anteriormente chamada de Retiro de São Matheus ou Vila de São Matheus do Imbiri.

Com o passar dos anos, em 1891 o médico cearense Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho obteve as terras de Matheus da Costa Pinto. Domingos ajudou o povoado com melhorias, e em forma de gratidão, foi feito pelo povoado um abaixo-assinado pedindo ao Governador do Estado para que houvesse alteração do nome de Vila São Matheus do Imbiri para Vila Jaguaribe.

Praça das Artes

O local conta com vários quiosques, formado por uma associação de artesãos da cidade. As peças são feitas com reaproveitamento de madeiras, galhos etc., um trabalho de arte-reciclagem, que ajuda os artesãos e o meio ambiente agradece. Encontramos também peças de entalhe a mão, pintura, esculturas, móveis rústicos, floreiras, e objetos decorativos em geral, além de ter um atendimento muito simplista e bacana. Conta com playground para crianças.

Rua Orivaldo Lima Cardoso, 90 – Vila Jaguaribe

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

A Diocese de Taubaté criou no dia 27 de outubro de 2013 a nova Paróquia em Campos do Jordão, desmembrada das paróquias de Santa Terezinha e de São Benedito. Cada uma dessas paróquias cedeu cinco comunidades para a Nova Paróquia que terá como padroeira principal Nossa Senhora da Saúde.

A nova Igreja Paroquial tem sede na atual Capela de Nossa Senhora da Saúde e já tem dez comunidades constituídas.

Praça Nossa Senhora da Saúde, 01 – Vila Jaguaribe

Telefone: (12) 3662-7068

10 – Vila Capivari

Caminhar pelo bairro é desvendar as incríveis atrações do “Centrinho Turístico”. As principais Ruas são fechadas para a circulação de veículos, então você pode caminhar tranquilamente, assim os turistas tem muito mais espaço para caminhar pelo local. Os restaurantes tem suas mesas nas calçadas para que o visitante, além de desfrutar da culinária, possa curtir o movimento.

Os principais e mais procurados locais:

Teleférico ( está em manutenção )

Vista do Morro do Elefante (está em manutenção)

Lago Capivari (pedalinhos)

Estação Emílio Ribas

Igreja de São Benedito

Compras

Restaurantes

Lojas de Chocolates

Shoppings

Bondinhos Urbanos

O passeio de bondinho é uma das principais atrações e parada obrigatória em Campos do Jordão. A cidade tem várias opções de bondinhos onde você pode conhecer melhor a regiões, como a Estrada de Ferro de Campos do Jordão, os bairros tradicionais da cidade e o Parque do Capivari.

Bondinho na Estação Emílio Ribas

Preço: de R$ 16,00 a R$ 25,00

Horário de funcionamento: Diariamente, inclusive, sábado, domingo e feriados das 10h às 17h.

Duração: Dura em média de 30 a 45 minutos

Bondinho Urbano de Campos do Jordão

Preço: A partir de R$ 12,00

Horário de Funcionamento: Funciona aos sábados, domingos e feriados com duas saídas, uma as 14:00h e outra as 15:00h

Duração: em média 30 minutos

Bondinho até a Parada de São Cristóvão

Preço: R$ 16,00 (crianças de até 5 anos não pagam).

Horário de Funcionamento: diariamente dás 10:00h, 13:00h e 16:00h.

Duração: aproximadamente 1 hora

Museu da Estrada de Ferro

Localizado no Parque do Capivari, o Centro de Memória, possibilita ao visitante conhecer um pouco da história da ferrovia por meio de itens como mobiliário de escritório, máquinas de escrever e calcular datados de 1920, telefones de parede da década de 1928, relógios de ponto de 1950 e antigas ferramentas de manutenção.

No local há uma maquete com o circuito ferroviário, construída por funcionários na década de 1940, e uma vitrine com documentação dedicada a Emílio Ribas, médico sanitarista que idealizou a EFCJ ao lado de Victor Godinho com o intuito, na ocasião, de facilitar o transporte de vítimas de tuberculose aos sanatórios estabelecidos em Campos do Jordão.

No site da ferrovia – www.efcj.sp.gov.br – é possível obter mais informações sobre valores, horários e roteiros.