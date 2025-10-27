Conheça os 17 representantes brasileiros que participam do Asia Pacific Cities Summit 2025 em Dubai

Começou hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025, o Asia Pacific Cities Summit & Mayors’ Forum (2025APCS), um dos maiores encontros globais sobre o futuro das cidades.

O evento, sediado na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, reúne centenas de prefeitos, governadores, executivos e especialistas de todo o mundo para debater inovação urbana, sustentabilidade e cooperação internacional. Com o tema “Collaborate. Inspire. Transform.”, o fórum segue até 29 de outubro, promovendo o diálogo entre líderes públicos e privados para criar cidades mais resilientes, tecnológicas e sustentáveis.

Expo City Dubai: o palco da cúpula mundial

A Expo City Dubai, sede do evento, é reconhecida mundialmente por ser um modelo de cidade do futuro, construída sobre o legado da Expo 2020. Com energia 100% limpa, transporte elétrico e arquitetura sustentável, o complexo é considerado uma vitrine global de tecnologia e inovação urbana.

É neste ambiente futurista que prefeitos de todos os continentes estão debatendo soluções para cidades mais verdes, conectadas e inclusivas.

Países participantes do Fórum de Prefeitos

O evento reúne delegações de mais de 100 países, entre eles Austrália, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Japão, Índia, Coreia do Sul, África do Sul, Egito, Gana, Quênia, Nigéria, Marrocos, Nepal, Filipinas, Malásia, Sri Lanka, Croácia, Albânia, Polônia, Irlanda, Ucrânia, Grécia, Moçambique, Etiópia e Brasil. A amplitude da representação internacional reforça o caráter global e colaborativo do encontro.

O Brasil está representado por 17 gestores municipais — sendo 16 prefeitos e um vice-prefeito — vindos de diferentes regiões do país. Essa delegação leva experiências e projetos que destacam o país em temas como turismo sustentável, tecnologia, governança pública e mobilidade urbana. A participação brasileira reforça o compromisso das cidades nacionais com a busca por soluções inovadoras, conectando-se a líderes mundiais em busca de estratégias conjuntas para o desenvolvimento urbano.

🇧🇷 Prefeitos e representantes do Brasil no Asia Pacific Cities Summit 2025

Carlos Eduardo Pereira da Silva — Campos do Jordão (SP)

Prefeito de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, Carlos Eduardo Pereira da Silva representa uma das cidades turísticas mais conhecidas do Brasil.

Com foco em sustentabilidade, turismo inteligente e economia criativa, o gestor busca atrair parcerias internacionais para fortalecer o setor turístico e ampliar projetos de infraestrutura voltados à preservação ambiental.

Campos do Jordão se destaca por sua política de valorização da natureza e por iniciativas de integração entre o poder público e o setor privado.

André Paccola Sasso — Lençóis Paulista (SP)

Lençóis Paulista é um exemplo de gestão moderna e eficiente no interior paulista.

O prefeito André Sasso apresentará modelos de parcerias público-privadas, digitalização da administração e crescimento sustentável em médio porte urbano, tema que desperta interesse de outros municípios do Pacífico e do Oriente Médio.

Abilio Jacques Brunini Moumer — Cuiabá (MT)

Cuiabá, capital de Mato Grosso, é exemplo de resiliência climática e planejamento urbano adaptativo.

O prefeito Abilio Moumer levará à conferência experiências ligadas à mobilidade, energia solar e enfrentamento de ondas de calor, típicas do clima regional.

Airton José de Souza — Canoas (RS)

Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, participa por seu histórico de planejamento urbano sustentável e governança participativa. O prefeito Airton Souza apresentará soluções digitais voltadas à transparência pública e à gestão de crises urbanas.

Darius Saadi — Campinas (SP)

Campinas é um dos principais polos tecnológicos do Brasil e referência internacional em inovação. O prefeito Darius Saadi participará de painéis sobre cidades inteligentes, educação tecnológica e ecossistemas de startups, temas centrais para o desenvolvimento urbano do século XXI.

Francisco Marcelo de Oliveira — Mauá (SP)

Representando o ABC Paulista, Francisco Marcelo de Oliveira leva a Mauá ao destaque por projetos de requalificação urbana, transição energética e sustentabilidade industrial. A cidade é um exemplo de transformação ambiental em áreas urbanas densas.

Emerson Maas — Mafra (SC)

O prefeito Emerson Maas, de Mafra, em Santa Catarina, apresentará políticas de planejamento urbano participativo, transparência administrativa e educação fiscal, pilares de uma gestão eficiente e moderna.

Gustavo Carmo — Alagoinhas (BA)

Alagoinhas, no interior baiano, alia crescimento econômico e valorização cultural.

O prefeito Gustavo Carmo leva ao fórum o case de turismo sustentável e inovação no setor de bebidas e eventos culturais, que tornou o município uma referência regional em desenvolvimento equilibrado.

João Marcelo Dieguez Pereira — Nova Lima (MG)

Nova Lima, próxima de Belo Horizonte, é símbolo de qualidade de vida e sustentabilidade urbana.

O prefeito João Marcelo Dieguez apresentará políticas de preservação ambiental, urbanismo inteligente e mobilidade planejada para cidades em expansão metropolitana.

Jorge Augusto Seba — Votuporanga (SP)

Votuporanga é reconhecida pelo modelo de governança participativa e planejamento urbano eficiente.

O prefeito Jorge Seba participará de painéis sobre infraestrutura urbana, inovação administrativa e equilíbrio fiscal, pontos que elevaram o município a destaque nacional.

Luiz Fernando Pezão — Piraí (RJ)

Ex-governador do Rio de Janeiro e atual prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão é lembrado por ter implantado a primeira internet pública gratuita municipal do Brasil.

No evento, defenderá o papel da inclusão digital e tecnológica como ferramenta de igualdade social.

Manoelito Argôlo dos Santos Júnior — Entre Rios (BA)

O prefeito Manoelito Argôlo representa a força do interior baiano. Seu município, Entre Rios, é exemplo em educação rural, tecnologia agrícola e desenvolvimento social sustentável.

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar — Tauá (CE)

A prefeita Patrícia Aguiar, de Tauá, no Ceará, será uma das vozes femininas brasileiras no evento.

Sua cidade é pioneira em energia solar e gestão digital no semiárido, integrando o painel sobre cidades resilientes em climas extremos.

Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva — Valença (RJ)

O prefeito Saulo da Silva, de Valença, representa o turismo histórico e ecológico fluminense.

A cidade vem investindo em valorização do patrimônio cultural e turismo sustentável como motores da economia regional.

Topázio Neto — Florianópolis (SC)

A capital catarinense é um dos cases mais bem-sucedidos de cidade inteligente do Brasil.

O prefeito Topázio Neto apresentará o projeto “Floripa Cidade Conectada”, exemplo de integração entre tecnologia, mobilidade e sustentabilidade.

Rodrigo Anselmo Pinheiro dos Santos — Prefeito de Caruaru (PE)

À frente de Caruaru, importante polo econômico e cultural do Nordeste, o prefeito Rodrigo Pinheiro foi convidado pelo destaque em gestão urbana inovadora, turismo cultural e economia criativa.

Caruaru tem se tornado exemplo de cidade em expansão que une modernização administrativa e valorização da cultura popular, especialmente através de políticas voltadas ao São João, maior evento do gênero no país.

Vitor Hugo Vieira da Silva — Miguel Pereira (RJ) (vice-prefeito)

Representando Miguel Pereira, o vice-prefeito Vitor Hugo Vieira da Silva participa dos debates sobre cooperação intermunicipal e turismo sustentável.

A cidade se destaca pelo ecoturismo e por políticas de gestão ambiental integradas.

🌍 Colaboração internacional e inovação urbana

O Asia Pacific Cities Summit 2025 é uma iniciativa do Brisbane City Council, da Austrália, que promove cooperação entre cidades de todo o mundo.

O evento estimula a criação de parcerias globais, troca de conhecimento técnico e investimentos em infraestrutura sustentável, com foco em temas como energia limpa, tecnologia urbana e desenvolvimento social.

Para o Brasil, a presença dos 17 representantes é uma oportunidade estratégica de fortalecer relações internacionais e de mostrar que as cidades brasileiras têm muito a contribuir na construção de um futuro mais sustentável e inovador.

Evento: Asia Pacific Cities Summit & Mayors’ Forum 2025

Data: 27 a 29 de outubro de 2025

Local: Dubai Exhibition Centre – Expo City Dubai

Tema: Collaborate. Inspire. Transform.

Organização: Brisbane City Council (Austrália)