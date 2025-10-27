Começa a temporada de contratações para as compras de Natal

As vagas temporárias devem ser abertas em novembro - Foto @correianews

O fim de ano pode ser um recomeço para quem está fora do mercado de trabalho. Nesta época, surgem oportunidades para atender a demanda das compras de Natal. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté (SINCOVAT), cerca de três mil vagas temporárias com carteira assinada deverão ser abertas no Vale do Paraíba

Os principais empregadores são lojas de roupas e calçados, mas a falta de mão de obra pode dificultar as contratações. Segundo o SINCOVAT, as intensas demandas do setor de varejo têm feito diminuir o interesse pelas vagas de vendedores, caixas, repositores e empacotadores, as mais comuns nesta época do ano.

Possibilidade de efetivação

Tão tradicional quanto a abertura de vagas para as festas de final de ano é a efetivação dos contratos temporários. Em 2025, o SINCOVAT estima que pelo menos 35% dos empregados continuem trabalhando após o Natal. O empenho, a dedicação e a vontade de aprender são fatores que contribuem para que a vaga temporária se torne permanente.

A partir de novembro deve ter início o processo seletivo e a divulgação é feita de forma direta, pelo próprio empregador. Por isso, é preciso prestar atenção nas vitrines das lojas, onde corriqueiramente as vagas são anunciadas. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) das cidades também costumam divulgar as oportunidades.

Com informações G1.