Clima no Sudeste: Campos do Jordão e Vale do Paraíba têm início de semana com tempo instável e variação de temperaturas

A semana começa com mudanças significativas no clima da Região Sudeste. Nesta segunda-feira (27), o avanço de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva entre a tarde e a noite em boa parte do sul e leste de São Paulo, atingindo também o Rio de Janeiro e parte da Serra da Mantiqueira — incluindo Campos do Jordão e municípios vizinhos como Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário climático é resultado da combinação de calor, umidade e ventos vindos do oceano, que favorecem a formação de nuvens carregadas no período da tarde. A tendência é de que o tempo fique mais fechado no final do dia, com possibilidade de trovoadas isoladas nas áreas mais altas da serra.

Campos do Jordão: manhã de sol e tarde com possibilidade de chuva

Em Campos do Jordão, a segunda-feira começou com sol e temperaturas agradáveis. Durante a manhã, o céu permanece parcialmente aberto, com sensação térmica entre 16°C e 22°C. No entanto, ao longo da tarde, há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva rápidas, especialmente nas regiões próximas ao Parque Capivari e Alto do Capivari.

Os termômetros podem atingir máxima de 25°C, e a umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%. À noite, o tempo deve ficar mais úmido, favorecendo temperaturas mais amenas e neblina em pontos altos da serra.

Para turistas e moradores, a recomendação é levar agasalho leve e guarda-chuva ao sair de casa, já que o clima tende a mudar ao longo do dia — um típico comportamento da primavera na Serra da Mantiqueira.

Panorama regional: Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo

Entre o sul e o leste de São Paulo, o tempo segue instável, com pancadas de chuva e trovoadas localizadas. Cidades do litoral e do Vale do Paraíba, como São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba, podem registrar chuva no fim da tarde.

No Rio de Janeiro, a segunda-feira será de calor e umidade elevada, com máxima de 33°C e pancadas de chuva à tarde. Já no litoral do Espírito Santo, o tempo fica com chuva isolada e passageira, sem risco de grandes volumes.

Em Minas Gerais e no interior capixaba, as condições são diferentes: o dia terá predomínio de nuvens, mas pouca chance de chuva no norte e noroeste mineiro. A capital Belo Horizonte deve registrar mínima de 15°C e máxima de 28°C, com tempo parcialmente nublado.

Dica para quem está em Campos do Jordão

Para quem visita Campos do Jordão nesta segunda-feira, o ideal é aproveitar o período da manhã para passeios ao ar livre — como o Parque Bambuí, Parque Amantikir, Parque da Lagoinha ou o Horto Florestal — e deixar atividades em ambientes internos, como cafés e restaurantes, para o fim do dia, quando há maior probabilidade de chuva.

Com as temperaturas amenas e a paisagem típica da primavera, o clima na serra continua ideal para quem busca contato com a natureza, gastronomia e lazer, mesmo com as pancadas de chuva no final da tarde.

