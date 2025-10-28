Embaixador dos Emirados Árabes deverá visitar Campos do Jordão

Caê com Abdulla Al Basti, secretário-geral do Conselho Executivo de Dubai - Foto @caecamposdojordao

O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo (Caê), teve uma agenda cheia no primeiro dia do Asia Pacific Cities Summit & Mayor’s Forum 2025, evento que reúne prefeitos, diplomadas e líderes globais em Dubai, nos Emirados Àrabes. O objetivo é impulsionar a economia local buscando investimentos na área do turismo, a principal atividade da estância.

Câe e os demais prefeitos brasileiros foram recebidos por Sidney Leon romeiro, embaixador do Brasil nos Emirados Árabes e também por Sharif Al Suawaid, atual embaixador dos Emirados Árabes no Brasil, que demonstrou muito interesse em Campos do Jordão. Segundo o prefeito, projetos já foram solicitados com informações sobre a cidade, principal destino de inverno do Brasil. “O embaixador, inclusive, vai visitar Campos do Jordão, abrindo uma grande porta de negócios para nossa cidade”, revelou.

O secretário-geral do Conselho Executivo de Dubai, Abdulla Mohammed Al Basti, também se reuniu com o prefeito de Campos do Jordão para tratar de investimentos e cooperações. Al Basti viu vídeos sobre a estância turística, a região da Serra da Mantiqueira, e demonstrou interesse em possíveis parcerias. “Primeiro dia muito produtivo, espetacular a convivência e os contatos aqui nos Emirados Árabes”, avaliou Caê.

O Asia Pacific Cities Summit & Mayor’s Forum 2025 (APCS), segue até dia 29 de outubro na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é reunir líderes muncipais e profissionais ligados ao mundo dos negócios para discutir estratégias e iniciativas voltadas à sustentabilidade, crescimento e inclusão. O evento também pretende impulsionar relações entre governos e empresas, além de mostrar as capacidades das cidades do mundo. Campos do Jordão busca investimentos para o desenvolvimento do turismo sustentável. “Muitas novidades para Campos, muitas novidades para o Brasil aqui”, adiantou Caê.