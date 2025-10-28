Prefeito de Campos do Jordão é recebido por autoridades e se reúne com o prefeito de Dubai durante a Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico 2025

Dubai — O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê), participa nesta semana da Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico 2025 e do Fórum dos Prefeitos, que acontece de segunda (27) a quarta-feira (29) na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O evento, considerado um dos mais importantes do mundo sobre o futuro das cidades, reúne mais de 150 prefeitos e autoridades de mais de 100 países, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências em inovação urbana, sustentabilidade, turismo e governança moderna.

Recepção diplomática e diálogo entre nações

Logo na abertura da programação, os representantes brasileiros foram recebidos por Sharif Al Suwaidi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, e por Sidney Leon Romeiro, embaixador do Brasil nos Emirados.

Prefeito de Campos do Jordão, entrega um presente para o Embaixador Sharif Al Suwaidi

A recepção diplomática foi marcada por cordialidade e pela reafirmação da parceria entre os dois países, com destaque para o papel do Brasil na pauta ambiental e no desenvolvimento de cidades sustentáveis.

Durante o encontro, o prefeito Caê entregou um presente institucional em nome do Governo Municipal de Campos do Jordão, representando o apreço e a hospitalidade do povo jordanense.

“Fomos recebidos com muito respeito e atenção. Tivemos a oportunidade de apresentar Campos do Jordão como exemplo de cidade turística, sustentável e em constante evolução. Representar nosso município e o Brasil em um fórum dessa magnitude é uma honra enorme”, afirmou o prefeito em entrevista à NetCampos.

Encontro com o prefeito de Dubai

Entre os compromissos de destaque, o prefeito Caê se reuniu com o prefeito de Dubai, Abdulla Al Basti, para tratar sobre modelos de cidades inteligentes, planejamento urbano e experiências de desenvolvimento sustentável.

Caê com Abdulla Al Basti,

“Dubai é uma inspiração mundial em inovação e tecnologia. Conversamos sobre como pequenas e médias cidades podem adaptar soluções eficientes de gestão e sustentabilidade. Campos do Jordão tem vocação para ser referência nesse campo”, destacou o prefeito.

O encontro reforçou o interesse mútuo entre Campos do Jordão e Dubai em construir laços de cooperação, especialmente em temas ligados ao turismo, inovação e desenvolvimento urbano.

Campos do Jordão representando o Brasil

A Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico 2025, com o tema “Collaborate. Inspire. Transform.”, reúne líderes globais que debatem o papel das cidades frente aos desafios climáticos e sociais do século XXI.

A presença de Campos do Jordão reafirma o compromisso da atual gestão em buscar parcerias internacionais e fortalecer a imagem da cidade como modelo de turismo sustentável e inovação urbana.

“Campos do Jordão é reconhecida por sua beleza natural e sua vocação turística, mas queremos ir além: queremos ser exemplo de cidade inteligente, conectada com o mundo e comprometida com o futuro”, completou Caê.

Missão internacional e desenvolvimento sustentável

Durante o evento, o prefeito participa de painéis sobre economia verde, energias renováveis, mobilidade e transformação digital, trocando experiências com líderes e especialistas de diversas regiões.

Segundo ele, a missão internacional consolida a presença da Serra da Mantiqueira no cenário global, aproximando Campos do Jordão de países que são referência em inovação e sustentabilidade.

“Estamos construindo pontes que podem gerar investimentos, projetos e oportunidades reais para a nossa cidade — especialmente no turismo, que é o coração da nossa economia. Essa presença internacional é um passo estratégico para o futuro de Campos do Jordão”, afirmou o prefeito à reportagem da NetCampos.

A participação da cidade segue até esta quarta-feira (29), quando será encerrada oficialmente a Cúpula das Cidades da Ásia-Pacífico 2025.