15 Super Dicas de Restaurantes para Ceia de Natal e Réveillon 2022 em Campos do Jordão

Estamos na contagem regressiva para o Natal e Réveillon 2022, muitos turistas sobem a serra em busca de aproveitar o que a cidade oferece de melhor durante todo o mês de dezembro. A procura pela cidade aumenta significativamente durante os períodos de Natal e Ano Novo, o clima fresco das montanhas e a atmosfera tranquila da cidade ajudam a recarregar as energias, seja para celebrar em família ou entre amigos esses dois momentos tão importantes.

O turista que escolhe Campos do Jordão para passar as festas de final de ano, encontra excelentes opções para a ceia de Natal e Réveillon, preparamos uma lista com 15 dicas de restaurantes para você celebrar com sua família ou amigos, confira e escolha a melhor opção para a ceia de Natal e Réveillon 2022 em Campos do Jordão.

1 – Restaurante Alquimia

O Restaurante Alquimia do Hotel Serra da Estrela, convida você a desacelerar o ritmo do dia-a-dia e saborear um pouco da gastronomia por meio de todos os sentidos. Confira abaixo o cardápio para o Natal e Réveillon no Restaurante Alquimia em Campos do Jordão:

Cardápio de Natal

Coquetel

Palmito imperial;

Caviar de berinjela;

Mesa de frios e antepastos com ilha de pães diversos;

Bruschetta com ricota de amêndoas, manjericão e pesto;

Tábua de Frios diversas;

Canapés de ricota com geleia de frutas vermelhas picante;

Mesa fria, grãos, figos indianos, uvas, morangos, taças com nozes, amendoim, castanhas, tâmara, chia e pêssegos;

Frutas da época.

Entradas

Batata Hasselback com veloutè de aspargos e bacon vegano;

Ceviche de manga com limão siciliano;

Carpaccio de batata doce com molho de manga perfumados com gengibre;

Terrine de Gorgonzola vegano com crisps de alho poró;

Pratos Principais

Papardelle com ragu de cogumelos aos vinho;

Risoto Paris com tranche de abobrinha defumado, recheado com aspargos;

Poti com lascas de coco caramelizadas crótons de cacau, redução de vinho tinto e caracol de tuili;

Tournedos de abobrinha Tasty, com batatas gratinadas ao molho mornay e grãos de mostarda torrados;

Sobremesas

Tarte Tatin;

Sorvete frito crumble de coco e chocolate vegano;

Canolli;

Saída

Chá de maça com cravo e canela;

Pain perdu com açúcar e canela;

Casadinhos de goiabada;

Cardápio de Réveillon

Coquetel

Canapés de tomate seco com rúcula

Waldorf com abacaxi e crótons

Mesa de frios e antepastos com ilha de pães diversos

Damasco recheado com musseline de ervas e pistache

Tábua de frios diversas

Trouxinha de massa folhada com ricota, nozes e damascos

Mesa fria, grãos, figos indianos, uvas, morangos, taças com nozes, amendoim, castanhas, tâmara, chia, pêssegos e Harumaki de repolho agridoce

Frutas da época

Entradas

Caprese com perfume de ervas, manjericão e azeite trufado

Carpaccio de abobrinha ao molho de champanhe com relish de alcaparras

Ceviche de côco com maçã verde

Burrata no pão italiano com pesto de Nozes e tomates ralados

Pratos Principais

Sorrentino de burrata ao veloutè de espinafre

Risoto de peras e bacon vegano ao vinho com sementes de romã

Wellington de Terrine, Arroz com lentilhas, amêndoas laminadas e Jus de aspargos defumados com sálvia.

Mouclade vegano com arroz negro e molho cítrico

Sobremesas

Maçã recheada com Frozen de limão cravo, envolvo massa folhada banhados na calda de vinho

Zabaione de banana com amêndoas torradas, cristais de caramelo salgado e calda de whisky

Frozen Alquimia

Saída

Chá de laranja vermelha com limão cravo

Cascata de cupcake diversos

Casadinhos de manga com gengibre

Informações e Reservas

Telefone: (12) 3669-8000

Endereço: Avenida Dr. Mário O. Rezende, 160 – Capivari

2 – A.R.T BBQ

Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa para curtir Campos do Jordão de um jeito descolado.

Cardápio de Natal

Entradas

Mix de Salada

Salpicão

Guacamole

Coslaw

Brusqueta costela defumada

Frutas da estação

Principal

Farofa

Ravioli recheado ao sugo

Pernil Suíno

Chester

Brisket defumado

Salmão defumado

Arroz Branco

Arroz com passas

Escondidinho na cabotiá

Sobremesas

Mini Panetone brulée com morango

Manjar de côco

Cheesecake

Bebidas Inclusas

Águas e refrigerante normal e Diet

Suco Del Valle

Cafés e Petit four

Música: Trio Edu (country e blues)

Valor: R$350,00 por pessoa – Bebidas vendidas separadamente

Cardápio de Réveillon

Entradas

Tábua de frios

Pães artesanais

Salada Caprese

Maionese de Batata

Caponata de Berinjela

Frutas da estação

Principal

Farofa Banana da Terra

Coslaw

Legumes Defumados

Lasanha verde com frango defumado ao molho branco

Lentilha com Bacon

Arroz branco

Arroz à grega

Brisket

Tender Defumados

Lagarto defumado com rosti de carne

Cupim da casa

Truta defumada

Sobremesas

Strudel na laranja

Bananada Flambada

Bebidas inclusas

Água, refrigerante, suco Del Vale, Um espumante Chandon Brut por mesa, Cerveja Heineken, Chopp, Whisky 8 anos, Caipirinha de vodka e cachaça, Carta de vinhos e outros destilados vendidos à parte.

Música ao vivo: Banda Feeldz e Dj convidado

Valor: R$550,00 por pessoa

Informações e Reservas

Telefone: (12) 99740-0777

Endereço: R. Três, 308 – Vila Floresta

3 – Cozinha Vivaah

O termo “Vivaah” significa matrimônio em Indu e reflete bastante a proposta do restaurante. O Cozinha Vivaah é um local de celebrações, de alegria, de romantismo, tanto que mais de 20 pedidos de casamento já foram feitos aqui! O ambiente é intimista, aconchegante e muito bem decorado, com um teto todo em vidro que permite apreciar a luz do luar, deixando tudo ainda mais charmoso

Ceia de Réveillon

Couvert

Couvert de pães, parma, parmesão e creme de blue cheese com damasco

Entrada

Opção 1: Sopa de lentilha no mini pão italiano

Opção 2: Queijo brie crocante com rúcula e calda de frutas vermelhas

Prato Principal

Opção 1: Risoto de bacalhau

Opção 2: Risoto de tomate confit e pesto de manjericão

Opção 3: Filé mignon cama de cogumelos, acompanhado de tomate confitado e crocante de castanha de damasco

Sobremesa

Opção 1: Chocolatudo, Brownie de chocolate com damasco, calda de chocolate e sorvete de chocolate

Opção 2: Petit cake de blueberry com gelato de leite artesanal Eislend e calda de frutas vermelhas

Valores: Adulto R$ 390,00 (Couvert, entrada, 1 prato principal, 1 sobremesa)

Criança de até 10 anos R$ 90,00 (1 espaguete ao sugo com parmesão e tiras de filé e 1 sobremesa)

Os valores não incluem bebidas e taxa de serviço

Informações e Reservas

Telefone: (12) 99210-7457

Endereço: Rua Dr Dorival Rodrigues Mendonça, 410, Recanto das Araucárias

4 – Ristorante Festival Della Pasta

Estar em Campos do Jordão e poder desfrutar de uma autêntica Culinária Italiana é tudo de bom. O Festival Della Pasta possui ambientes aconchegantes para você aproveitar as delícias da gastronomia da Itália.

Cardápio de Natal

Couvert

Berinjela à caponata, azeitonas, creme de ricota com tomate seco e crispies de presunto de Parma, copa, scamorza defumada

Cesto de pães

(mini pão italiano, pão de ervas e pão telha com gremolata siciliana)

Entrada

Mini tartelete de queijo de cabra e nozes com buquê de folhas frescas ao molho de mel

Primo Piatto

Lasanha Natalina de peru com castanha portuguesa, cogumelos frescos e damasco

Secondo Piatto

Bacalhau crocante ao molho Livornese

Acompanha

Taglioline tricolor ao ragú branco de peixe.

Dessert

Delizia al Limone com coulis di menta

Valor: R$ 209,00 por pessoa

Não estão incluídas bebidas e taxa de serviço

O jantar será acompanhado de música ao vivo (couvert artístico 15,00 por pessoa). Crianças até 10 anos – prato infantil R$ 80,00 (filé grelhado com gnocchi, talharini, farfalle com molho bolonhesa, molho branco, pomodoro e sobremesa)

Cardápio de Réveillon

Couvert

Berinjela à caponata, azeitonas, creme de ricota com tomate seco e crispies de presunto de Parma, copa, scamorza defumada

Cesto de pães

(mini pão italiano, pão de ervas e pão telha com gremolata siciliana)

Entrada

Sopa de lentilha no pão italiano

Primo Piatto

Robalo em crosta cítrica

Acompanha

Risoto de aspargos frescos.

Secondo Piatto

Assado de barriga suína com crispis de couve

Acompanha

Tortelli de zucca alla Mantovana com azeite trufado.

Dessert

Wellington de Panetone trufado com laranja ao creme de chocolate branco aromatizado com Grand Marnier.

TAÇA DE PROSECCO E CEREJA

Valor: R$ 299,00 por pessoa

Não estão incluídas bebidas e taxa de serviço

O jantar será acompanhado de música ao vivo (couvert artístico 15,00 por pessoa). Crianças até 10 anos – prato infantil R$ 80,00 (filé grelhado com gnocchi, talharini, farfalle com molho bolonhesa, molho branco, pomodoro e sobremesa)

Informações e Reservas

Telefone: (12) 3663-7300

Endereço: Av. José Manoel Gonçalves, 160 – Vila Capivari

5 – Restaurante La Gália

O Restaurante La Gália está localizado no coração de Capivari, o centro turístico de Campos do Jordão e é referência quando se fala em carnes exóticas.

Venha se surpreender com a culinária especial e viver experiências gastronômicas únicas com receitas e cortes de carnes exclusivos. E claro, você também irá encontrar as clássicas fondues e trutas que acompanham a casa desde a década de 90.

Cardápio de Natal

Entradas

Drink de boas vindas – 1 taça de prosecco por pessoa.

Couvert de pães e pastas

Salpicão de bacalhau com alho poró e grão de bico

Pratos Principais

Pernil de cordeiro assado ao molho roti com hortelã, arroz ao funghi sechhi e purê de mandioquinha.

Bacalhau grelhado com pimentões e brócolis ao azeite e alhos dourados

Rondelli à Gaulesa recheado com ricota, mussarela, nozes, passas, damasco e ameixa.

Opções de molho: sugo ou molho branco.

Peito de Chester, recheado com musseline de castanhas portuguesa, com arroz à grega e farofa do chef ao molho de laranja.

Opções vegetarianas

Risoto de funghi secchi ao azeite

Risoto de limão siciliano ao azeite

Sobremesas

Mesa de frutas da estação

Torta de nozes com calda de chocolate

Cheesecake de frutas vermelhas

Valores: Entrada + 01 Prato Principal + Sobremesa = Consultar

Cardápio de Réveillon

Entrada

Drink de boas vindas – 1 taça de prosecco por pessoa

Couvert de pães e pastas

Sopa de lentilha

Pratos Principais

Pernil de javali assado ao molho de ervas finas, arroz selvagem (Ruzene)

Sofioli recheado com salmão defumado

Bacalhau sublime – Lâminas de bacalhau gratinadas ao forno com creme de leite fresco

Filet mignon à Vicherone, grelhado ao molho roti com passas, bacon e funghi com arroz vermelho e farofa do chef

Opções vegetarianas

Risoto de funghi secchi ao azeite

Risoto de limão siciliano ao azeite

Sobremesas

Mesa de frutas da estação

Torta de nozes com calda de chocolate

Cheesecake de frutas vermelhas

Valores: Entrada + 01 Prato Principal + Sobremesa = Consultar

Informações e Reservas

Telefone: (12) 3663-2993

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Shopping Cadij – Vila Capivari

6 – La Villete & Le Foyer

Criado no ano de 2005, inicialmente, para proporcionar ao seleto grupo de hóspedes do Chateau La Villette uma gastronomia exclusiva, influenciada pela culinária franco-suíça e aberta ao terroir da montanha, o restaurante Le Foyer conta com um menu inspirado nas receitas da Sra. Ana Maria Rozette.

O Fondue é o ‘carro-chefe’ do restaurante que possui ainda opções especiais que fogem do tradicional e surpreendem pela qualidade e pelo sabor.

Cardápio de Natal

O La Villete & Le Foyer, terá uma encantadora ceia natalina com a presença de um pianista.

Entradas

Brie com nuts e caramelo de amarula

Salada verde com peras ao vinho, figo fresco e nozes

Salpicão de tender com leve toque de curry

Mix de folhas verdes, com lascas de truta defumada, amêndoas e crispy de parmesão. Acompanha molho de aceto balsâmico reduzido com figo

Salada caprese

Fricassé cremoso de peru

Pratos Principais

Filet mignon com molho roti

Peru com farofa brasileira e batatas rústicas

Tender com molhos de especiarias

Ravioli recheado de mussarela de búfala ao creme de parmesão trufado

Strogonoff de camarão

Gnocchi de mandioquinha ao sugo

Arroz branco

Arroz ao champagne com amêndoas laminadas

Truta em crosta de pistache e gergelim, ao molho de limão siciliano

Rondelli de confit de pato com creme de roquefort e pera

Sobremesas

Torta de nozes com fio de ovos

Tiramisu de panetone gold

Torta floresta negra

Mousse de chocolate com pistache

Rabanada La Villette

Pavê de Damasco

Frutas da época

Bebidas

Água, Refrigerante, Refrigerante Diet, Suco Del Valle, Bebidas alcóolicas à parte, cafés, petit four

Cardápio de Réveillon

Coquetel de boas vindas com espumante e whisky

Mesa de queijo e frios

Gouda, Emmental, Roquefort

Brie folhado com frutas vermelhas

Salame

Presunto parma

Azeitonas verdes e chilenas regadas de azeite e ervas finas

Patê de damasco, ervas finas, tomate seco e boursan

Geleia de frutas vermelhas

Pães caseiros

Grissini com gergelim e jamón

Chips de mandioquinha

Terrine de alho poró, queijo e camarão com cogumelos

Coquetel volante

Barquetes de truta defumada

Bruschetta de shimeji

Barquetes de endívia com creme de roquefort, nozes e mel

Tortinha de gorgonzola e figo

Quiche de alho poró

Folhados de queijos emmental com alecrim

Saladas

Salpicão de frango com iogurte e lombo canadense

Salada de batata com camarão e molho golf

Cama de folhas verdes, tomates cereja confit, lascas de parmesão e crispy de parmesão e croutons

Salada Caesar

Salada de palmito, tomate seco e ovos de codorna

Pratos Principais

Mignon Suíno braseado ao vinagrete de damasco

Tranche de salmão ao molho de camarão, alcaparras e tomate confit

Filet mignon ao molho de gorgonzola,

Carré suíno com farofa panko ao alho

Truta ao gratin de cogumelos

Pernil assado lentamente no vinho branco ao vinagrete de abacaxi

Escalope de filet mignon ao molho cremoso de parmesão trufado

Acompanhamentos

Legumes à provençal

Risoto de limão siciliano

Arroz com lentilhas e nozes

Farofa com nuts crocantes

Brandade de truta defumada

Ravióli de búfala trufada, acompanha parmesão

Sobremesas

Torta de nozes com fio de ovos

Terrine de pistache

Torta creme de pêssego e chantilly

Charlotte de cereja fresca com cointreau

Tiramisù

Ópera de framboesa

Mil folhas com creme pâtissière

Bebidas inclusas

Água, refrigerantes, Sucos Del Valle e natural, Um espumante Chandon Brut por casal, Cerveja Heineken, Drinks especiais no bar.

Carta de vinhos e outros destilados à parte

Para animar a festa

Máscaras e adereços estarão disponíveis para celebrar a entrada de 2022, com queima de fogos e música ao vivo.

Finalizando a festa

Café, chás e licores, 43 e frangelico

Informações e Reservas

Telefone: (12) 3663-1278

Endereço: Rua Cantídio Pereira de Castro, 100

7 – Restaurante Le Jardin

Em um ambiente intimista e com toda a paz que a natureza proporciona. Que tal passar o réveillon em grande estilo, em um local reservado, cercado pela natureza, com um delicioso menu e boa música? Essa é a proposta do Le Jardin Gastronomia, confira o cardápio abaixo:

Cardápio de Réveillon

Amplo buffet de entrada:

Frios, queijos , antepastos, pães artesanais, Mesclun de folhas e saladas especiais da época.

PRATOS QUENTES (escolha 1 opção):

Tender assado com melado de cana e especiarias

Salmão ao molho de maracujá

Escalope de filet mignon ao molho madeira com cogumelo

GUARNIÇÕES (escolha 2 opções):

Penne à putanesca, pomodoro ou molho branco

Arroz natalino

Arroz Mjadra (arroz com lentilhas e cebola caramelizada)

Batata rústica artesanal e temperadas

Farofa do chef

SOBREMESAS (escolha 1 opção):

Tradicional rabanada natalina

Pudim de leite

MÚSICA AO VIVO: A PARTIR DAS 21H

VALOR: 300,00/por pessoa

Informações e Reservas

Telefone: (12) 3663-2965

Endereço: Rua Sete, 506 – Jardim Primavera

8 – Matterhorn

O restaurante fica no andar superior, é perfeito para casais e pessoas que gostam de ambientes clássicos e românticos. Velas deixam à meia luz o salão que tem vista para a Praça do Capivari e o Morro do Elefante

Cardápio de Réveillon 2022

A noite inicia-se ao som do tradicional piano e nosso serviço iniciará às 19:30h com a mesa de entradas montada para recebê-los e assim podem degustar e apreciar um pouco de música ou apenas jogar conversa fora com seus acompanhantes enquanto aguardam o momento ideal para jantarem.

Após terminarem a refeição principal iniciaremos a montagem da mesa de sobremesas às 22h para que possam se preparar para a contagem regressiva da virada.

Buffet De Entradas

Lentilha Light: Com Croutons e Ervas

Salada da Sorte: Folhas Verdes, Queijo Camembert com geléias especiais e Figo Fresco

Geléias: Pimenta com Frutas Vermelhas e Damasco

Presunto Cru: Pêra com Gorgonzola

Frutas Secas: Macadâmia, Nozes, Tâmaras, Figo Turco, Ameixa e Damasco

Tábua de Frios: Presunto Cru, Salame Espanhol, Pastrami de Peru e Salame Copa

Pratos Principais

Fondue de Queijo Especial de Ano Novo: Acompanhado de Pão Italiano e Australiano, Couve de Bruxelas, Batata Noisette e Goiabada.

Fondue de Carne Mistas: Filé Mignon, Filé de Peito de Peru e Lombo Defumado.

Molhos: Chutney de Frutas Vermelhas, Cream Cheese com damasco, pêra, nozes e avelã, Mostarda Dijon, Ervas, Alho, Pimenta com Frutas Vermelhas e Barbecue.

Batata: Soute com Alecrim

Buffet De Sobremesas

Manjar de Coco: Com Calda de Frutas Vermelhas

Strudel de Maçã: Com Sorvete de Creme

Pêra ao Vinho: Com Sorvete de Creme

Fondue de Chocolate no Panetone: Frutas, Marshmallow e Biscoito Inglês

Sorvete: Mascarpone com Jabuticaba

Frutas Frescas: Uva, Ameixa, Pêssego e Romã

Ceia de Réveillon com Aperol Spritz e Kir Royal de boas vindas, Sucos naturais e Água inclusos, Couvert Artístico e Serviço já estão inclusos neste pacote de R$450 por pessoa. Crianças até 10 anos não pagam, até 16 anos pagam 60% do valor R$270.

Para efetivar a reserva é necessário 50% de adiantamento.

*Caso adquiram bebidas fora do pacote incidirão o acréscimo da taxa de serviço que é facultativa.

Informações e Reservas

Telefone: (12) 3663-1841

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – Loja 20 – Vila Capivari

9 – Mercearia Campos

Fundado em 2001 no coração da Vila Capivari, o Mercearia Campos é um dos restaurantes mais tradicionais de Campos do Jordão, sendo um dos principais destinos dos amantes da gastronomia e do clima característico da cidade.

A localização privilegiada guarda um ambiente exclusivo e aconchegante, tanto na varanda elevada quanto nas mesas do calçadão, local perfeito para curtir o movimento turístico e ter uma vista privilegiada.

Réveillon 2022

O Réveillon no Mercearia Campos é sem dúvida um dos mais tradicionais de Campos do Jordão, a casa oferece a reserva das mesas para que os seus clientes possam aproveitar a virada do ano de uma maneira especial.

O valor por pessoa é de R$ 120,00 e está incluso no valor, música ao vivo, coquetel de boas-vindas, brindes e decoração, o cardápio da casa pode ser acessado em: https://bit.ly/Cardapio_Merce

Informações e Reservas

Telefone: (12) 99665-8588

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 130 – Vila Capivari

10 – Boa Vista Parrilla Grill

O Boa Vista Parrilla Grill chega para proporcionar uma experiência sem igual, através de uma gastronomia simples, mas com sabores sofisticados, com a melhor vista da Pedra do Baú e um pôr do sol indescritível.

Cardápio de Réveillon

Entradas

Antipasto: Cesta de pães artesanais, coalhada seca com azeite de limão siciliano, antipasto de legumes defumados, e manteiga de ervas de flor de sal.

Snack: Toast de tartar de peixe

Toast de tartar de peixe Salada: Rúcula com figos, presunto de parma, queijo de cabra e molho cítrico de mel.

Pratos intermediários

Couscous marroquino com vegetais e carpaccio de linguado ao molho de mexerica.

Gratinado de Cogumelos

Principais

Filé mignon com crosta de ervas e talharim ao molho alfredo

Robalo ao molho de camarão e mini arroz cremoso

Spaghetti de pupunha ao pesto e vegetais

Sobremesa

Tiramisù e Cortesia da casa candy de feliz 2022

Incluso: Espumante de boas vindas

Valor: R$ 380,00 por pessoa

Informações e Reservas

Telefone: (12) 99737-1234

Endereço: R. Via Marte, 105 – Alto Boa Vista

11 – Pontremoli

Um pequeno bistrô italiano a luz de velas à beira da lareira, com uma decoração aconchegante, reproduz musicais românticos no telão. Em dias sem chuva existe a possibilidade do casal jantar ao ar livre no deck do restaurante, onde se encontram mesas com fogueira e aquecedores.

Cardápio de Natal

Couvert

Pães de fermentação natural, lascas de parmesão grana padano, gotas de mussarela de búfala, presunto serrano fatiado na hora, manteiga caseira, caponata e antipastos italianos (sardela e alicela)

Antipasto

Creme de batata com lascas de trufas negras

Contorno

Salada de fibras para ativar digestão feita com a rica combinação de endívia, palmito de palmeira real, erva-doce e aipo com o tempero da família Contipelli

Primo Piatto

Fundo de alcachofra a moda Bj com lombo de anchova negra e vieras.

Secondo Piatto

Opção de 7 tipos de massa que poderão ser combinadas com 4 tipos de molhos. Quem escolher sua massa com o molho alfredo, terá a mesma finalizada dentro do queijo grana padano na frente do cliente. O prato acompanha um pailard de filet mignon

Dolce

Tiramisú à moda Pontremoli ou Sorvete da mais pura vanilla de Madagascar com calda quente de frutas vermelhas.

Digestivo

Cálice de vinho de sobremesa Sium DOC, produzido na região de Friuli, em dialeto da região Sium, significa sonho.

Informações:

Incluso: Taça de espumante de boa vindas, mesa de frutas natalinas, entrega de presentes pelo papai noel, fotos com o mascote Win (cão da raça são bernardo), jantar de 7 tempos, cerimônia de Natal da família Contipelli, soltura de bexigas brancas a meia noite.

Valor por pessoa : R$800,00 + 15% de taxa de serviço.

Datas: 24 de dezembro de 2021 às 20h30

Disponibilidade: somente 50 convites.

Cardápio de Réveillon 2022

Couvert

Pães de fermentação natural, lascas de parmesão grana padano, gotas de mussarela de búfala, presunto serrano fatiado na hora, manteiga caseira, caponata e antipastos italianos (sardela e alicela)

Antipasto

Creme de batata com lascas de trufas negras

Contorno

Salada de fibras para ativar digestão feita com a rica combinação de endívia, palmito de palmeira real, erva-doce e aipo com o tempero da família Contipelli

Primo Piatto

Fundo de alcachofra a moda Bj com lombo de anchova negra e vieras.

Secondo Piatto

Opção de 7 tipos de massa que poderão ser combinadas com 4 tipos de molhos. Quem escolher sua massa com o molho alfredo, terá a mesma finalizada dentro do queijo grana padano na frente do cliente. O prato acompanha um pailard de filet mignon

Dolce

Tiramisú à moda Pontremoli ou Sorvete da mais pura vanilla de Madagascar com calda quente de frutas vermelhas.

Digestivo

Cálice de vinho de sobremesa Sium DOC, produzido na região de Friuli, em dialeto da região Sium, significa sonho.

Informações:

Incluso: Taça de espumante de boas vindas, mesa de frutas natalinas, jantar de 7 tempos , fotos com o mascote Win (cachorro da raça são bernardo), cerimônia com bexigas brancas na hora da virada.

Valor por pessoa: R$1000,00 + 15% de taxa de serviço.

Datas: 31 de dezembro de 2021 às 21h

Disponibilidade: somente 50 convites.

Informações e Reservas

Telefone: (12) 99794-1213

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto da Boa Vista

12 – Restaurante Moya

Em ambiente único e aconchegante, o cliente tem a certeza de que vai viver momentos especiais. Não apenas pela companhia escolhida para o jantar ou almoço, mas também pela qualidade dos serviços. Além do menu confiance do Moya, com várias opções de entrada, pratos principais e sobremesas, uma boa sugestão é optar pelo fondue, servido na beira da lareira, acompanhado de um bom vinho.

Cardápio de Natal 2021

Para iniciar

Água saborizada, clericot, aperol spritz, Rossini.

MESA DE ANTEPASTOS E ENTRADAS

Seleção de folhas frescas da nossa horta, nozes caramelizadas e queijo gorgonzola

Salada de grão de bico com pétalas de bacalhau gadus morhua

Salada Waldorf

Figos frescos Recheados com queijo pinhal, presunto parma e mel

Seleção de Queijos da nossa terra

Frios nobres

Pata de presunto cru espanhol

Delicada Mousse de aspargos

Pães quentinhos de fermentação natural e torradinhas

PRINCIPAIS

Opção 1: Tenro corte alto de filé mignon ao molho rústico de romã, acompanhado de risoto de champagne.

Tenro corte alto de filé mignon ao molho rústico de romã, acompanhado de risoto de champagne. Opção 2: Bacalhoada portuguesa, clássica com azeite arbequina da região da serra da Mantiqueira, batatas, pimentões, cebola, azeitonas azapa, tomate, acompanha arroz branco

Bacalhoada portuguesa, clássica com azeite arbequina da região da serra da Mantiqueira, batatas, pimentões, cebola, azeitonas azapa, tomate, acompanha arroz branco Opção 3: Ravioli de massa caseira, recheado de queijo brie e pinhão da mantiqueira, salteado no azeite e ora-pronobis da nossa horta (vegetariano).

SOBREMESAS

Delicada Mini pavlova de frutos vermelhos ou

Mil folhas de doce de leite caseiro mazzaropi e nozes.

MESAS DE FRUTAS FRESCAS E FRUTOS SECOS.

E PARA FINALIZAR

Mesa com chás, café, doces finos, licor da casa e cachaça mazzaropi.

Faz parte da ceia: água, suco de frutas, refrigerante e uma taça de espumante por pessoa.

Valor por pessoa: R$ 650,00

Crianças de 7 a 12 anos R$ 325,00

Cardápio Réveillon 2022

Para iniciar

Água saborizada, clericot, aperol spritz, Rossini.

MESA DE ANTEPASTOS E ENTRADAS

Seleção de folhas frescas da nossa horta, nozes caramelizadas e queijo gorgonzola

Salada de grão de bico com pétalas de bacalhau gadus morhua

Salada Waldorf

Figos frescos Recheados com queijo pinhal, presunto parma e mel

Seleção de Queijos da nossa terra

Frios nobres

Pata de presunto cru espanhol

Delicada Mousse de aspargos

Pães quentinhos de fermentação natural e torradinhas

Sopa da sorte de lentilhas e bacon crocante.

PRINCIPAIS

Opção 1: Stinco de cordeiro uruguaio ao molho malbec e risoto de açafrão da terra

Opção 2: Salmão com molho de blueberrys orgânicos, acompanhado de mini arroz selvagem, amêndoas e tomate confit

Opção 3: Gnocchi de massa artesanal de espinafre com ricota, salteado na manteiga de sálvia da nossa horta (vegetariano)

SOBREMESAS

Vol au vent de frutos vermelhos selecionados ou

Cheesecake com macadâmias caramelizadas com flor de sal

MESAS DE FRUTAS FRESCAS E FRUTOS SECOS.

E PARA FINALIZAR

Mesa com chás, café, doces finos, licor da casa e cachaça mazzaropi.

Faz parte da ceia: água, suco de frutas, refrigerantes e uma taça de espumante por pessoa para o brindar a entrada do ano novo.

Valor por pessoa: R$ 720,00

Crianças de 7 a 12 anos R$ 360,00

Informações e Reservas:

WhatsApp (12) 99769-5596 ou telefone (12) 3669-5000

Endereço: Rua Marianne Baumgart, 3400 Vila Inglesa

13 – Tutti Buoni Brasil

Desde 2008, o Tutti Buoni tem conquistado os clientes que encontram ali um restaurante acolhedor, tocado pela família. E é com influência forte da nonna que a casa segue a linha comfort food, onde aromas e temperos se assemelham à comida da vovó.

Cardápio de Natal – Chef Bárbara Cardin

Antepasto

Seleção especial de queijos

Chutney de manga

Coulis de frutas vermelhas

Caponata de berinjela com castanhas

Manteiga e cesta de pães artesanais

Primeiro Prato

Insalata Caprese ou

Ravioli di Mozzarella di Bufala Alla Pana e amendoas laminadas

Prato Principal

Filé mignon suíno recheado ao molho cremoso de ameixas e arroz natalino ou

Salmão em crosta de castanhas e mousseline de mandioquinha ou

Guancia di manzo al vino rosso e purê de abóbora

Sobremesa

Pavê de amendoim com pralinê crocante ou

Trufado de abacaxi

Crianças até 10 anos R$ 70,00

Lasagna alla bolognese ou

Spaghetti (Al pomodoro ou Bolognese ou Ala panna).

Valor: R$ 199,00 por pessoa

Disponibilizamos opções vegetarianas mediante solicitação com antecedência

Não cobramos taxa de serviço

Bebidas não inclusas

Estacionamento grátis

Para garantir a reserva, pedimos metade do valor por pix ou transferência bancária

Cardápio de Réveillon 2022 – Chef Bárbara Cardin

Taça de espumante de boas vindas

Antepasto

Seleção especial de queijos

Chutney de manga

Coulis de frutas vermelhas

Caponata de berinjela com castanhas

Manteiga e cesta de pães artesanais

Primeiro Prato

Mix de folhas, prosciutto, queijo cremoso, figo, mel, nozes e romã da prosperidade ou

Creme de lentilha da sorte do mini pão italiano

Prato Principal

Ravioli de pera e gorgonzola alla panna e parmigiano reggiano ou

Salmão em crosta de castanhas com purê de banana da terra ou

Stinco de cordeiro com purê de batata baroa

Sobremesa

Trufado de abacaxi com crocante ou

Verrine de avelã

Crianças até 10 anos R$ 70,00

Lasagna alla bolognese ou

Spaghetti (Al pomodoro ou Bolognese ou Ala panna).

Valor: R$ 289,00 por pessoa

Disponibilizamos opções vegetarianas mediante solicitação com antecedência

Não cobramos taxa de serviço

Bebidas não inclusas

Estacionamento grátis

Para garantir a reserva, pedimos metade do valor por pix ou transferência bancária

Informações e Reservas

Reservas pelo Whatsapp: (12) 3663-2123

Endereço: Avenida Marianne Baumgart, 2485 Loja 32 – Boulevard Ducha de Prata

14 – Villa Gourmet Bar & Restaurante

Com qualidade acima da média, o Villa Gourmet apresenta o que há de melhor em gastronomia contemporânea, aliada a uma alimentação saudável, com pratos feitos sob baixa temperatura, à vácuo.

Cardápio de Réveillon 2022

Venha celebrar a chegada de 2022 com o melhor da gastronomia contemporânea.

Entradas

Couvert

Bolinho de bacalhau

Mini couscous de camarão

Tartelete com creme de palmito

Caldinho de lentilha

Salada Gourmet (Mix de folhas, pera ao vinho, gorgonzola, farofinha de nozes e crispy de parma)

Pratos Principais

Polvo baby (Massa artesanal recheado de polvo e tinta de lula ao molho de tomatinhos confit).

Lombo & Pistache (Lombo suíno assado em crosta de pistache ao molho de vinho do porto e tâmara, acompanha purê de batata doce.

Mignon Al Funghi (Medalhão de filé mignon grelhado ao molho cremoso de funghi, acompanha aligot trufado.

Risoto de Bacalhau (Com alho poró e tapenade de azeitonas).

Robalo Al Limone (Filé de robalo assado ao molho de limão siciliano e champagne, servido com aspargos grelhados e couscous marroquino de legumes).

Sobremesas

Surpresa de Panetone (Mini panetone de chocolate recheado com sorvete crocante e calda doce de leite).

Merengue de Frutas Vermelhas

Música ao vivo

Valor: R$ 460,00 por pessoa

Taxa de serviço e bebidas à parte

Crianças até 12 anos pagam 60% do valor

Informações e Reservas

Reservas pelo telefone: (12) 3663-1323

Endereço: Av. Macedo Soares, 203 Vila Capivari (em frente ao Hotel Estoril)

15 – Ludwig Restaurant

O Restaurante credita seu nome homenageando ao Rei Ludwig II – conhecido como “Rei Cisne” – responsável pela construção de belos castelos na Baviera que inspiraram Walt Disney (no Castelo da Bela Adormecida e Cinderela).

Inaugurado em 1999, o Ludwig Restaurant abriu suas portas para receber o qualificado e exigente público que frequenta a cidade, realizando uma experiência gastronômica memorável na qual cada prato se assemelha a uma obra de arte. A casa nasceu como parte do Grupo Moura Magalhães, hoje, contando também com a Gourmet, empresa de catering que oferece suporte gastronômico para eventos sociais e corporativos.

Menu de Natal 2021

Mesa de saladas e antepastos

Terrine de Foie com geléia de caju e jabuticaba

Crostini com queijo de cabra, figos e mel de amareto

Damascos e tâmaras recheadas com pasta de queijo gorgonzola

Tender defumado sobre abacaxi glaceado e molho de laranja com champagne

Mousse de bacalhau português / Quiche de queijo / Mix de pães artesenais

Mix de queijos finos e frios (Roquefort, grana padano, gryuere, burrata, salame italiano, prosciutto artesanal, copa lombo)

Saladas de folhas escuras com camarões servida com molho de anchovas finalizada com sementes de romã e aroma de tangerina

Salada de folhas verdes, lâminas de manga e molho de iogurte

Antepasto de berinjela / Coalhada seca / Babaganuch / Muhammara

Pratos Principais

Capeletti in Brodo / Farofa da casa / Arroz de pato / Arroz branco

Ravioli verde com gorgonzola e mel ao molho triplo burro, salpicado de damasco e amêndoas.

Salmão assado em cama de aspargos e erva doce tostada, finalizado com cogumelos frescos.

Filé mignon envolto de bacon ao molho velouté de vinho tinto

Atum em crosta de pistache e cama de molho romesco

Tradicional peru laqueado com mel de laranjeira

Paleta de cordeiro assada com ervas e mel

Arroz com castanhas e frutas secas

Mesa de Sobremesas

Bolo das Damas – bolo com frutas cristalizadas e nozes

Brownie com pera

Charlotte de morango com marshmallow

Cheesecake de doce de leite com pralinê de nozes

Pavlova de pistache com figos frescos e creme chiboust

Rabanada com amêndoas acompanha calda de cointreau

Finalização

Licores variados (43, limoncello, baileys, frangelico)

Petit four

Drágeas de chocolate

Valores: 483,50 por pessoa

Criança de 8 a 12 anos – R$ 193,40

Criança de até 7 anos – cortesia (exceto bebidas)

Taxa de rolha R$ 195,00 por garrafa

Bebidas não incluídas na valor da ceia

Menu de Réveillon 2022

Mesa de saladas e antepastos

Terrine de Foie com geléia de caju e jabuticaba

Crostini com queijo de cabra, figos e mel de amareto

Vol au vent de camarão / Mix de pães artesanais

Damascos e tâmaras recheadas com pasta de queijo gorgonzola

Mousse de bacalhau português / Quiche de queijo com alho poró

Tender defumado sobre abacaxi glaceado e molho de laranja com champagne

Mix de queijos finos e frios (Roquefort, grana padano, gryuere, burrata, salame italiano, prosciutto artesanal, copa lombo)

Saladas de folhas escuras com camarões servida com molho de anchovas finalizada com sementes de romã e aroma de tangerina

Salada de folhas verdes, lâminas de manga e molho de iogurte

Antepasto de berinjela / Coalhada seca / Babaganuch / Muhammara

Pratos Principais

Sorrentino com gorgonzola e mel ao molho triplo de burro, salpicado de tâmaras e castanhas de cajú

Filé mignon envolto de bacon ao molho velouté de vinho tinto

Lombo de bacalhau acompanha spagueti de pupunha

Farofa da casa / Arroz de polvo / Arroz branco

Arroz com castanhas e frutas secas

Tradicional sopa de lentilhas

Camarão a newburg

Leitoa assada

Mesa de Sobremesas

Torta de marzipan com ganache de chocolate belga, amêndoas laminadas e creme de mascarpone

Charlotte de morango com marshmallow

Cheescake de doce de leite com pralinê de nozes

Pavlova de pistache com figos frescos e creme chiboust

Torre de macarrons

Cannolis

Finalização

Licores variados (43, limoncello, baileys, frangelico)

Petit four

Drágeas de chocolate

Valores: 634,20 por pessoa

Criança de 8 a 12 anos – R$ 253,60

Criança de até 7 anos – cortesia (exceto bebidas)

Taxa de rolha R$ 195,00 por garrafa

Bebidas não incluídas na valor da ceia

Informações e Reservas

Telefone e WhatsApp: (12) 3663-5111

Endereço: Rua Aristides de Souza Mello, 50 – Vila Capivari