Grupo Colaborativo Mercado em Foco Campos do Jordão Realiza Evento Online no Próximo dia 13

O que é o Mercado em Foco?

O Mercado em Foco é formado por representantes de empresários locais, pelo Poder Público, pelas associações comunitárias, pela comunidade acadêmica e pelos cidadãos jordanenses.

O Mercado em Foco é um grupo colaborativo, com o propósito de refletir sobre inúmeras questões sociais, sobretudo projetos e ações para o turismo de Campos do Jordão.

O que é um Grupo Colaborativo?

Um Grupo Colaborativo é formado por pessoas que têm interesse comum por determinado tema ou assunto, porém, não é necessário que todos estejam buscando um mesmo assunto ou um mesmo modo de pensar, pois a diversidade de opiniões contribui muito para agregar novos conhecimentos, valores e soluções diversas.

Quando surgiu o Grupo Colaborativo Campos do Jordão?

Surgiu em 2014 e tem como objetivo refletir, reunir e disseminar conhecimentos de forma independente, reunindo os mais diversos setores da economia.

O Grupo Colaborativo Campos do Jordão, trabalha de forma voluntária na elaboração de projetos aplicados ao turismo local, abrangendo todas as camadas sociais.

Estudo de Personas para o Desenvolvimento de Experiências Turísticas

O Grupo Colaborativo Campos do Jordão, tradicionalmente e sistematicamente, reuni representantes de inúmeros setores da sociedade, bem como os cidadãos jordanenses para a reflexão e soluções no âmbito do turismo de Campos do Jordão.

Este ano, será proposto como tema central, o Estudo de Personas para o Desenvolvimento de Experiências Turísticas.

Convidados especiais

Para celebrarmos e fecharmos com chave de ouro o ano de 2021, o Grupo Mercado em Foco, terá o privilégio da participação de:

Valéria Andrade de Thomaz, graduada em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi e mestre em Turismo pela EACH/USP. Atua como docente em turismo no Senac Jundiaí e com experiência como empresária nas áreas de comunicação, eventos e assessoria de imprensa e agência de turismo receptivo. Dedicação voluntária como presidente do Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (2010-2014) e do Conselho Municipal de Turismo de Atibaia (2014-2016).

Paulo Vitor Targa, graduado em Relações Públicas (UEL) e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos (Senac São Paulo). Atua como docente em diversos títulos e palestrante nas áreas de comunicação, eventos, marketing e projetos. Fundou em 2012 a Cubo 2, uma produtora de projetos criativos, com foco em eventos estratégicos e comunicação.

Eu quero participar! Quando? Que horas será o evento?

Este ano atípico, a reunião será online e gratuita para qualquer pessoa, com ou sem Facebook, pois o intuito é reunir o máximo de cidadãos para uma efetiva discussão sobre o tema e possíveis soluções de problemas sobre o turismo em Campos do Jordão.

Dia 13 de dezembro às 18h.

Para participar é simples, basta acessar o link abaixo e se inscrever de forma gratuita.

https://abre.ai/mercadoemfoco

Mas as vagas são limitadas, assim, se inscreva o mais rápido possível e garanta seu lugar nessa incrível reunião do Grupo Mercado em Foco.

Aguardamos sua inscrição!