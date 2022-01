Live Especial em Comemoração aos 60 anos da Seleção Brasileira em Campos do Jordão

Campos do Jordão, é sem dúvida uma cidade com muitas histórias e de importantes acontecimentos, dentre eles, podemos destacar o que ficou conhecido como “Estágio de Campeões”, um momento eternizado pela passagem da Seleção Brasileira de Futebol, campeã do mundo em 1958, que no período de 22 de março a 5 de abril de 1962, escolheu Campos do Jordão para ser a cidade durante a fase de concentração e treinamento para a Copa do Mundo de 1962.

Um período glorioso não só para o Brasil, como especialmente também para Campos do Jordão, que se preparava para receber a que seria a Seleção Bicampeã do Mundo.

Os 41 jogadores convocados para o período de concentração e treinamento, chegaram a Campos do Jordão em uma quinta-feira, dia 22 de março de 1962, de acordo com o site Campos do Jordão Cultura, o desembarque dos primeiros jogadores e dirigentes ocorreu no período da tarde, por volta das 15h em frente do Departamento de Turismo ( atual prédio da telefônica em Vila Abernéssia).

Os jogadores e dirigentes foram recepcionados pelo prefeito municipal da época Dr. José Antônio Padovan, por diversas autoridades, estudantes e pelo povo da cidade.

A cidade de Campos do Jordão, foi escolhida pelo seu clima ameno e por possuir características climáticas semelhantes a cidade de Santiago no Chile, país sede da Copa do Mundo de 1962, onde seriam realizados os jogos.

Foram 15 dias de muita alegria para toda a população jordanense, sem dúvida, uma das maiores promoções já realizadas na história de Campos do Jordão, que neste ano de 2022, irá completar 60 anos.

Toda cidade se mobilizou para esse momento épico, afinal, receber a Seleção Campeã do Mundo, com os famosos jogadores, Pelé, Garrincha, Didi, Nilson Santos, Djalma Santos, Vavá, Zagallo, Amarildo, Zito, Coutinho, Pepe, Zequinha, Mauro Ramos e tantos outros consagrados foi um privilégio único.

Durante sua estada em Campos do Jordão, toda a Seleção Brasileira com seus 41 jogares e delegação, ficaram hospedados no famoso Hotel Vila Inglesa, permanecendo até o dia 6 de abril de 1962.

O hotel possui diversas imagens, dos momentos da passagem da Seleção de 62 em seus ambientes, que mesmo após reformado preserva importantes características da sua arquitetura original.

No Hotel Vila Inglesa, a Seleção Brasileira contou com um estrutura de excelente qualidade e diversas atividades programadas especialmente para os nossos heróis.

No site Campos do Jordão Cultura, você pode encontrar informações completas sobre o “Estágio de Campeões“.

