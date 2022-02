Famosa por sua beleza única, Campos do Jordão é conhecida também pela riqueza de sua culinária.

Em meio à arquitetura européia da cidade e às lindas paisagens da Serra da Mantiqueira, os visitantes são convidados a experimentar os deliciosos pratos da gastronomia jordanense.

Embora a culinária local também tenha influência europeia, muitas iguarias jordanenses são tipicamente brasileiras.

Entre elas se destaca a truta, peixe de água doce abundante na região, e um dos pratos preferidos dos turistas.

Com o toque especial de molhos e temperos, coisa muito característica do Brasil, a truta é um dos pratos favoritos da gastronomia de Campos do Jordão.

Acompanhe-nos e saiba como a truta foi parar em Campos do Jordão e acabou se tornando tão famosa por aqui.

Um pouco da história…

Por incrível que pareça, a truta, um dos pratos favoritos da gastronomia de Campos do Jordão, não é um peixe natural da região.

Ela é, na verdade, de origem californiana, mas veio para o Brasil importada da Dinamarca.

Desde a década de 1940 as autoridades locais buscavam promover a vida aquática dos rios da região serrana da Mantiqueira. O objetivo era aumentar a quantidade de peixes naquelas águas, o que viria a calhar, inclusive, para a alimentação da população ribeirinha.

Assim a truta entrou para a população ribeirinha dos arredores jordanenses. Mas foi apenas em 1964, com a criação do Posto de Salmonicultura Ascânio de Faria que a aclimatação da espécie ocorreu efetivamente.

A truta arco-íris, ou salmonada, adapta-se em climas frios, em águas mais geladas. As condições serranas foram, portanto, ideais para a espécie, que logo se tornou uma marca de Campos do Jordão.

Truta, um dos pratos favoritos da gastronomia de Campos do Jordão: saiba por quê

Uma das iguarias mais tradicionais da cidade, a truta, um dos pratos favoritos da gastronomia de Campos do Jordão, pode ser encontrada em praticamente todos os restaurantes daqui.

Vindas direto dos criadouros locais e da Estação Experimental de Salmonicultura, as trutas servidas em Campos têm uma qualidade única.

Com a fonte de produção local, você tem a garantia de comer um peixe realmente fresquinho. E mais: o ciclo de vida e reprodução das trutas são levados a sério pelos produtores, então, além da ausência de substâncias tóxicas, a carne que vai para sua mesa tem um sabor autêntico.

A carne da truta arco-íris, naturalmente branca, também é encontrada em uma tonalidade mais avermelhada, lembrando o salmão. Esse efeito é gerado por uma alimentação especial.

Além de deliciosa, a truta é um alimento de grande riqueza nutricional e contém Vitamina A, selênio, ômega 3, fósforo, potássio e cálcio. Aposto que quando você senta para degustar um prato, acompanhado de um bom vinho, não tem ideia de que, mais do que seu paladar, sua saúde agradece.

Mexeu com seu apetite?

Nos restaurantes locais, a truta, um dos pratos favoritos da gastronomia de Campos do Jordão é servida das mais diversas formas.

Assada, grelhada, cozida, feito moqueca etc, e com acompanhamentos tão diferentes quanto pinhão e batata, a composição da iguaria é tão criativa quanto cada chef.

Com tantas delícias combinadas e a experiência dos Chefs dos respeitados restaurantes em Campos do Jordão, para as surpresas e sabores da truta aqui servida, o céu é o limite.