Expectativa de Muito Frio e Geada Nesta Semana em Campos do Jordão e em todo o País

A partir desta segunda (16) as temperaturas devem cair ao redor do país. Com a chegada de uma massa de ar frio, também devem ocorrer fenômenos climáticos, como a “chuva congelante”, que é algo raro no Brasil, que acontece quando as gotas de água congelam antes de tocar a superfície do solo. Segundo os meteorologistas, os termômetros vão despencar.

O responsável pela queda brusca da temperatura se dá por um ciclone extratropical que deve ficar parado por alguns dias no Oceano Atlântico. É esperado que, em algumas áreas, haja ocorrência de geada e neve.

Uma das características que devem ser diferentes com a chegada do frio nesta semana, será a elevação da umidade. Vários dias terão instabilidade com temperatura baixa acompanhada de chuva e ventos por vezes fortes e intensos.

O frio será mais forte entre a próxima terça, dia 17, e quarta, dia 18. As baixas temperaturas devem continuar durante todo o mês de maio.

Previsão do Tempo em Campos do Jordão

Por conta da frente fria que chega, em Campos do Jordão (que vem apresentando baixas temperaturas desde a última semana), nesta próxima semana, o clima na cidade deverá ficar ainda mais frio com expectativa de geada e chuva. Clima ideal, para os que desejam registrar imagens do frio na cidade em um cenário de “mega frio”.

Confira previsão para esta semana de acordo com as informações do site Weather.com.