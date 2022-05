Governo de SP monitora reputação de dez cidades

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, criou um painel online para acompanhar a reputação de dez cidades: Aparecida, Brotas, Campinas, Campos do Jordão, Eldorado, Ilhabela, Olímpia, Ribeirão Preto, Santos e capital paulista.

A fonte são as postagens e interações de turistas e visitantes feitas no Google e TripAdvisor, monitoradas pela Reviewpro, ferramenta utilizada por destinos, atrativos privados e meios de hospedagem.

O painel permite vários cruzamentos, como comparativo anual, percentuais de manifestações negativas, neutras e positivas, as opiniões e exemplos de mensagens dos visitantes sobre os pontos turísticos de maior destaque em cada cidade – são acompanhados 99 atrativos.

O consolidado de 2022 do estado – média das dez cidades – mostra que 87,4% das manifestações são positivas, 6% neutras e 6,5% negativas. Os usuários do TripAdvisor, canal específico para viajantes, são mais críticos que os do Google.

A covid-19 também aparece nos dados: em fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia, foram mais de 29 mil interações, número que caiu para menos de 900 em abril daquele ano; a postagens só passaram a ter consistência – acima de 15 mil – a partir de julho de 2021, o que pode ser atribuído à evolução da vacinação e o retorno das viagens.

Das dez cidades, cinco têm índices superiores a 90% de opiniões positivas: Campinas, com 93,78%, Santos, 93,65%, Aparecida, 91,95%, Ribeirão Preto, 91,51%, e Eldorado, 90,05%. A escolha das cidades monitoradas cobre vários tipos de turismo: religioso, aventura e ecológico, praias, lazer, serra e negócios.

Veja o Painel de Monitoramento