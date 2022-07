5 Imóveis de Alto Padrão para se Encantar em Campos do Jordão e Serra da Mantiqueira

Campos do Jordão, localizada no ponto mais alto da Serra da Mantiqueira, é um paraíso no meio da natureza e é cada dia mais procurada por pessoas que buscam imóveis de alto padrão. Com temperaturas amenas durante o ano inteiro, a cidade é um destino perfeito para quem quer fugir dos grandes centros urbanos, seja para morar, investir ou para desfrutar de momentos de lazer.

A cidade é conhecida como a “Suíça Brasileira”, graças ao seu clima e à beleza de suas paisagens. Quem está à procura de um investimento imobiliário de alto padrão deve considerar Campos do Jordão e a Serra da Mantiqueira como uma excelente opção.

Em virtude da excelente localização e da crescente demanda por imóveis na região da Serra da Mantiqueira e em Campos do Jordão, fizemos uma consulta com a Imobiliária Guanabara Special Houses. Especialistas em imóveis de alto padrão, pedimos a Guanabara para nos fornecer 5 Imóveis de Alto Padrão em Campos do Jordão e Serra da Mantiqueira para Encantar nossos Seguidores e Leitores.

Confira a lista de 5 imóveis incríveis de alto padrão para se encantar.

1 – Região Alto da Boa Vista – Campos do Jordão – Ref: 282

Em uma área de 1650 m² de terreno e 700 m² de área construída, conta com projeto arquitetônico de José Roberto Damas Cintra, reformas, ampliações e decoração de Sandra Muratori. Essa espetacular residência no Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão, proporciona conforto e muito prazer aos seus moradores.

Na Região do Alto da Boa Vista em diversos pontos, é possível se encantar com a vista para a Pedra do Baú, que está localizada no município vizinho – São Bento do Sapucaí, é possível também ter acesso ao Palácio Boa Vista, Auditório Claudio Santoro e Museu Felícia Leirner, importantes atrativos turísticos de Campos do Jordão.

Extremamente bem construído, o imóvel se mostra robusto, bem conservado e integrado ao ambiente natural. Sem sombra de dúvida, o novo proprietário terá em mãos um verdadeiro ativo, um imóvel especial!

Valor do Imóvel: R$ 6.000.000,00

Ref: 282

2 – Região Serra da Mantiqueira – Ref: 280

Você é daqueles que gosta da casa cheia? Se receber os amigos, confraternizar em datas especiais, reunir todos para uma bela “Paella” e um tinto “Ribera del Duero” for o seu desejo, vale a pena considerar essa propriedade.

Em local exclusivo, cercada por bons vizinhos, e usufruindo da privacidade de 4.000 m² de terreno e do conforto de 8 suítes, piscina coberta aquecida, sauna, espaço gourmet, sala de estar para 4 ambientes e bastante jardim são atributos dessa casa na Serra da Mantiqueira.

Valor do Imóvel: 8.500.000,00

Ref: 280

3 – Região Serra da Mantiqueira – Arquitetura Contemporânea – Ref: 405

A casa, com área total de 738 m², está localizada em um condomínio fechado na Serra da Mantiqueira. Com ótima infraestrutura de lazer, trilhas, cachoeiras, quadra de tênis, campo de futebol e segurança 24 horas, o condomínio está pronto para atender as necessidades de toda a família.

Sobre o projeto arquitetônico, como os requisitos dos proprietários eram extensos, a solução foi dividir a casa em diferentes módulos, combinados com as condições do terreno, evitando que a casa resultasse num grande volume.

Ao distribuir os módulos foi possível reduzir as interferências da topografia original do terreno e, ao mesmo tempo, criar múltiplos caminhos e ligações entre eles.

As áreas de circulação assumem grande importância na concepção do projeto, resultando em várias vistas sobre a região montanhosa, e são apresentadas com diferentes soluções arquitetônicas: ligações externas e internas através de escadas, passadiços e caminhos no jardim. Além disso, a implementação da residência em múltiplos módulos permite que a casa também seja utilizada de forma modular, acolhendo toda a família e vários convidados ou, pelo contrário, ser utilizada apenas parcialmente por menos pessoas.

Valor do Imóvel: 10.900.000,00

Ref: 405

4 – Casa na Região do Alto do Capivari – Ref: 277

Uma das principais características da Região Alto do Capivari em Campos do Jordão é a tranquilidade e o contato com belos cenários naturais, é possível contemplar as maravilhas da cidade mais alta do Brasil bem próximo ao centrinho turístico de Vila Capivari.

E é nesse lugar magnífico que encontra-se uma bela propriedade com acesso asfaltado, piscina aquecida, academia, sauna, campos de futebol e 8 suítes para receber todo mundo.

Ah, você pode pousar o helicóptero na propriedade, que conta com uma área de Terreno de 6.000 m² e área construída de 758 m².

Valor do Imóvel: 11.500.000,00

Ref: 277

5 – Casa na Região do Parque Estadual – Ref: 418

Sem dúvida, a Região do Parque Estadual de Campos do Jordão é uma das mais lindas, em uma atmosfera que reune uma natureza exuberante, na região é possível desfrutar de um contato ainda mais especial com a obra suprema do Divino Mestre, que faz da cidade realmente uma paraíso terrestre.

E bem pertinho do Parque Estadual do Horto Florestal, a arquiteta Carla Troni, responsável pelo escritório Troni Arquitetura & Design e Luiz Augusto Caldeira, construtor e engenheiro com mais de 30 anos de experiência em Campos do Jordão, projetaram e construíram uma casa que nos dá a sensação de estar flutuando sobre as montanhas da Mantiqueira.

Suas linhas retas, seu pé direito triplo, suas paredes de vidro e suas enormes varandas nos permitem desfrutar do prazer de estar no alto da serra.

São cinco suítes, quatro ambientes de estar, duas cozinhas completas, hidromassagem, sauna e jardim distribuídos em 560 m² de área construída e 2.650 m² de terreno.

No condomínio, a sua disposição duas quadras de “beach tênis”, quadras de tênis, heliponto, portaria 24hs e ronda motorizada.

Valor do Imóvel: 7.200.000,00

Ref: 418

