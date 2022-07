Unilever PRO e Hambúrguer Perfeito anunciam parceria

A busca pelo hambúrguer perfeito cumpre um check list completo com diversas etapas: o pão, ingredientes, molhos utilizados e o ponto ideal do disco de carne. O que muitos aspirantes do ramo de hamburguerias não sabem é que todo esse trajeto começa e termina na limpeza da chapa. Por isso, a Unilever PRO se juntou com o Hambúrguer Perfeito, que possui canal no Youtube com mais de 215 mil inscritos, para mostrar a eficácia do CIF Desincrustante na limpeza das chapas.

A higiene incorreta da chapa, que, segundo especialistas, deve ser limpa diariamente ao fim de cada expediente, pode comprometer o funcionamento do equipamento e causar o acúmulo de gorduras incrustadas e bactérias que fazem mal à saúde dos consumidores e interferem no sabor do lanche. No canal Hambúrguer Perfeito, há dicas para eliminar toda a sujeira desse objeto tão importante para a cozinha.

Segundo a Unilever PRO, basta aplicar o CIF Desincrustante diluído em água sobre a chapa resfriada a 60 graus. Depois, esfregar utilizando uma esponja grossa e deixar agir por 10 minutos. É importante que esse processo seja feito utilizando luvas, roupa, máscara e óculos de proteção.

A Unilever PRO ainda disponibiliza desconto para os inscritos do canal, basta inserir o cupom “hamburguerperfeito10” no momento da compra do produto no e-commerce da Unilever PRO.

Além dessas informações, Unilever PRO e Unilever Food Solutions desenvolveram a Universidade do Restaurante, plataforma de cursos e conteúdos dedicada ao setor alimentício e voltada para futuros ou donos de restaurantes. Um desses módulos é o Limpeza Profissional, ministrado pela própria Unilever PRO. No primeiro curso, é possível ver mais detalhes sobre a utilização do CIF Desincrustante para higienização da chapa.

Sobre a Unilever PRO

Unilever PRO está, desde abril de 2018, investindo em tecnologia de ponta para oferecer as melhores e mais seguras soluções de limpeza profissional para negócios de diversos segmentos. Os produtos da linha profissional Unilever estão disponíveis para atender a demanda de lavanderias, restaurantes, bares, serviços de limpeza e conservação, hotéis, motéis, consultórios e prestadores de serviços em geral.

Muitas das fórmulas imbatíveis das marcas mais renomadas do Brasil, como OMO, Comfort, Brilhante e CIF foram aperfeiçoadas para proporcionarem performance máxima aos negócios que prezam pelo desempenho de seus serviços, higiene dos seus estabelecimentos e saúde dos seus colaboradores. https://unileverpro.com.br/