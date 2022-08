Bolsonaro Visita São José dos Campos

Nesta quinta (18) o presidente Jair Bolsonaro cumprirá agenda em São José dos Campos e os eventos programados devem impactar no trânsito. A previsão é que o presidente chegue às 8h30 no Aeroporto Urbano Kumpf. O primeiro compromisso será às 9h30 no Parque Tecnológico, onde ele visitará algumas empresas e ministrará uma palestra.

Em seguida, Bolsonaro participará de uma motociata com apoiadores com destino a Farma Conde Arena, no Jardim das Indústrias. O evento na Arena está programado para às 11h30 e faz parte da agenda de companha de Bolsonaro. Está confirmada a presença do candidato ao Senado, Marcos Pontes, e dos candidatos ao Governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Felício Ramuth.

A pefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que dará todo apoio à visita da comitiva presidencial à São José dos Campos. “Agentes da mobilidade e de operações de trânsito estarão em pontos estratégicos para orientar o trânsito contando com o apoio do monitoramento das vias pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Estão previstas intervenções viárias próximas ao Aeroporto Militar, no acesso ao Parque Tecnológico e na Farma Conde Arena, para garantir a segurança dos motoristas”, informou a Secretaria.

Sobre a motociata, a Semob informou que o grupo sairá da Via Dutra com destino à Arena, com responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. No trecho da cidade, nas proximidades da Arena haverá sinalização com placas de trânsito local e a presença de agentes da mobilidade. Após o trajeto na Via Dutra, a motociata passará pela avenida Benedito Matarazzo, Florestan Fernandes (Anel Viário), Jorge Zarur, avenida São João, rua Dr. João Batista Ortiz Monteiro e Via Oeste.