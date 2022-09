Parques de Campos do Jordão Promovem Limpeza da Margem de Rio e Implantação de Ecobarreiras

Com o objetivo de promover a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente, uma iniciativa conjunta de três parques em Campos do Jordão – Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal), Parque da Lagoinha e Parque Capivari – fará acontecer no próximo dia 21 de setembro, Dia mundial de Limpeza das Águas, das 09 às 12 horas, um mutirão de limpeza das margens do rio Sapucaí em três locais nas proximidades dos parques envolvidos.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, diversas empresas parceiras e voluntários que ajudarão na ação, o projeto integra a coleta manual e pesagem de resíduos nas margens do rio Sapucaí além da implantação de ecobarreiras que capturam resíduos flutuantes.

Essas medidas visam promover a recuperação da vegetação do entorno e da qualidade da água do rio, contribuindo para a reflexão entre consumo consciente e o resíduo gerado além de reforçar a percepção da necessidade de proteger o meio ambiente.

Os voluntários receberão um kit com equipamentos necessários para uma coleta segura, alimentação e água.

Todo resíduo coletado será pesado para que se haja uma ideia da dimensão da quantidade de material poluente que deixou de ocupar as margens do rio e será devidamente encaminhado para reciclagem ou descartado corretamente.