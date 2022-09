São José dos Campos recebe feira de franquias com negócios a partir de R$ 3 mil e palestras gratuitas sobre Franchising e Empreendedorismo

A 12ª edição da feira de franquias FranchiseB2B deste ano será em São José dos Campos, interior de São Paulo. O evento, que tem o objetivo de expandir os negócios do setor de franquias por várias cidades do Brasil, será no dia 6 de outubro, quinta-feira, das 9h às 21h, no Hotel Monreale, na avenida Eng. Francisco José Longo, 511, Jardim São Dimas. A entrada é gratuita, basta levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para a ONG Legião da Boa Vontade (LBV), de São José dos Campos.

Com um modelo assertivo e diferenciado, a feira reúne inúmeras marcas. Para conhecer as franquias e tirar dúvidas sobre como funciona o investimento em uma unidade, é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.franchiseb2b.com.br. Além disso, grandes nomes do Franchising brasileiro discutem sobre o universo das franquias e auxiliam quem está presente a entender o momento do setor no Brasil, por meio de palestras. Ao participar de cada uma delas, os visitantes ganham um certificado e os interessados também devem se inscrever previamente pelo site da feira.

O atendimento aos visitantes é personalizado e direto com os representantes das marcas. Os interessados agendam um horário com as redes nas quais desejam investir e podem sanar todas as dúvidas em uma conversa individual. “A FranchiseB2B proporciona um bate papo direto. Não tem melhor forma para se informar. A franquia é uma boa oportunidade e a aposta neste formato é uma opção de empreendedorismo que garante maior segurança em um modelo de negócio consistente e já testado”, explica Ricardo Branco, CEO da FranchiseB2B.

A edição ainda conta com um sistema que auxiliará quem deseja encontrar uma marca que combine com seu perfil de investimento. Basta inserir informações como valor de investimento, tempo de retorno, entre outras, e são apresentadas algumas opções de franquias que “dão match” com cada visitante. Outra novidade é a parceria com o Instituto Lampadinha, que tem como objetivo ajudar pessoas a encontrarem a melhor franquia e conseguirem se realocar no mercado por meio do franchising. Todas essas inovações visam tornar a feira ainda mais assertiva para quem busca seu próprio negócio.

Existe também a campanha Ilumine um Coração que busca angariar alimentos não perecíveis. Cada visitante é encorajado a doar 1kg de alimento para participar da feira, que tem entrada gratuita. No final, a doação é feita para uma ONG local. Nas últimas edições foram arrecadados mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), a previsão para 2022 do setor é de crescimento de 9%. A Pesquisa Trimestral de Desempenho, realizada pela ABF, demonstra que o setor permanece em ritmo de recuperação, atento aos desafios de um ambiente macroeconômico com inflação e juros em alta. O estudo apontou que as redes de franquias cresceram 16,8% em faturamento no 2º trimestre frente a igual período do ano passado, com uma receita que passou de R$ 41,140 bilhões para R$ 48,052 bilhões.

Palestras gratuitas

Para compor a feira, a FranchiseB2B conta com palestras durante todo o evento, sempre com nomes importantes do setor que reforça o projeto Aprender para Empreender. Os participantes que assistem a todas as palestras, recebem um Certificado de Imersão no Franchising e concorrem, durante todo o dia, a diversos sorteios.

Para abrir a rodada do Aprender Para Empreender, no comando da maior rede de franquia de alimentação saudável do Brasil, Carolina Kechinski, CEO da Cakech Franchise, falará sobre “Como ter sucesso com Franquias”. Sua palestra poderá ser assistida às 8h.

O CEO da FranchiseB2B, Ricardo Branco, que soma mais de 38 anos de experiência no ramo de alimentação em diversas modalidades de negócios, falará aos presentes a partir das 9h30. O tema: “O que é preciso saber para empreender”.

Walter Tiengo, gerente nacional da Fábrica de Bolos Vó Alzira, franquia de food servisse com mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil, falará sobre “O setor de alimentação no Franchising” às 11h.

Logo em seguida, o presidente do grupo Encontre Sua Franquia, Henrique Mol, também está confirmado para a feira. Atualmente, possui 7 marcas e mais de 1.800 franqueados ao redor do Brasil, USA, República Dominicana, Europa e Austrália. Ele abordará o tema “O Franchising para 2023” durante o seu discurso, a partir das 13h.

Depois, Adriano Croce, com 30 anos de experiência em vendas no Brasil e exterior, especialista em criação de marcas e CEO da BioFlora abordaram sobre “Marketing na Era Digital”. A palestra está marcada para às 15h30.

O CEO da CNXLine, especializada em formatação de Franquias e expansão de Negócios, Marcos Guimarães, abordará o tema “Desmistificando o Franchising” às 18h.

E, para fechar o dia, Thiago Samuel falará sobre: “Por que transformar o seu negócio em franquia?”, às 20h15. No Franchising há 12 anos, Thiago teve sete operações próprias e mais de 1.500 franqueados. Foi responsável pela criação de fotodepilação no Brasil com a Rede D’pil e pela criação da primeira rede de franquias de sobrancelhas e cílios do mundo, o Spa das Sobrancelhas.

Marcas presentes

Na FranchiseB2B, o investidor terá a oportunidade de conhecer as marcas mais lucrativas dentro do mercado do Franchising Brasileiro. “Escolhemos as marcas que poderão garantir a independência financeira para quem está em busca de ter o próprio negócio ou quer voltar ao mercado. As opções de valores são as mais variáveis, a partir de R$ 3 mil”, comenta Ricardo Branco.

Acqio, Acqua Zero, Banana Food, Best Gourmet Club, Bioflora, BYD, Café do Ponto, Cakech, CreamBerry, Croasonho, Drogarias PoupAqui, DTX Seu Detox, Encontre sua Viagem, Fábrica de Bolo Vó Alzira, Empório Fadas Madrinhas, Grão Espresso, Griletto, Happy, JinJin, Keep Charged, Lavateria, Macis, Montana Grill, Nubelle, Only Mule, Orgânica Body & Spa, Pilão, Ponto TV, PremiaPão, Primeiro Mundo, QCarreira, Quisto, Rap Chef, Smart Multiclínica, Smart Comm, Snackel, Spider Kick, Stockyards, Suav, Tiro Rápido, Thiago Samuel Formatação e Expansão de Franquias, Ultra, US Franchising, Visão Total, Wizard, Yázigi e Zaplus Car.

Sobre a NX Franquias

O NX Franquias – Núcleo de Expansão de Franquias foi criado em 2021, ainda em meio à pandemia, como objetivo oferecer ao mercado soluções para empresas que querem transformar seu negócio em rede de franquias, franqueadoras que querem expandir seus negócios e empreendedores que querem ter o seu negócio através do sistema de franquias. Fazem parte do projeto a Feira Virtual de Franquia, a FranchiseB2B, canal Henrique Mol, Portal Top Franquias e FXF – Formatação e Expansão de Franquias. Conduzido por Henrique Mol e Ricardo Branco, experiente no setor de franquias, faz parte dos negócios da holding Encontre Sua Franquia, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Serviço:

FranchiseB2B São José dos Campos 2022

Data: 6 de outubro de 2022 – quinta-feira

Horário: Das 9h às 21h

Local: Hotel Monreale

Endereço: Avenida Eng. Francisco José Longo, 511, Jardim São Dimas.

Mais informações e agendamentos: www.franchiseb2b.com.br