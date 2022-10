ACE Campos do Jordão e Sebrae ensinam como evitar o desperdício dos alimentos

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE) e Sebrae promovem, de 24 a 28 de outubro, das 8h30 às 12h30, o curso online gratuito “Produza e venda alimentos sem desperdícios”. A parceria visa capacitar e fomentar o empreendedorismo na cidade.

Segundo a agente de empreendedorismo do Sebrae “Aqui” em Campos do Jordão, Fabiana Pereira, “o curso ensina como evitar o desperdício de alimentos nos estabelecimentos do comércio varejista e serviços de alimentos, desde o recebimento até a distribuição do produto final”.

INSCRIÇÕES – Os interessados podem se inscrever pelo https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/22820281.

Os cursos são abertos ao público em geral, para maiores de 18 anos, com vagas limitadas (total de 50 vagas). Mais informações no Sebrae pelo telefone: 3662-4929.

SERVIÇO – Acompanhe as atividades pelas redes sociais da Associação Comercial de Campos do Jordão: @acecamposdojordao (Insta) e ACE Campos do Jordão (Face). Informações pelo telefone: (12) 3664-3925 ou na sede, à Rua Maurílio Comóglio, número 115, Abernéssia.