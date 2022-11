Em Campos do Jordão Uso de Máscaras volta a ser obrigatório no transporte público e recomendada em ambientes fechados

A partir desta sexta-feira (25), o uso de máscaras volta a ser obrigatório no transporte público e recomendada em ambientes fechados em Campos do Jordão.

Por meio do decreto de nº 8.535, de 25 de novembro de 2022, o prefeito Municipal de Campos do Jordão Marcelo Padovan, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei decretou nesta sexta-feira (25), a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, no transporte coletivo da Estância Turística de Campos do Jordão e a recomendação para a utilização de máscaras de proteção facial em ambientes fechados.

De acordo com o decreto, permanecem em vigor os protocolos sanitários de saúde existentes, para a prevenção e contenção da disseminação da COVID-19.

O decreto entra em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir do dia 28 de novembro de 2022. A medida está sendo adotada considerando o cenário epidemiológico do aumento da Covid-19 no país.

Confira o decreto na íntegra: