Mais de 500 mil veículos devem deixar a capital paulista pela malha concedida neste feriado de Finados

São Paulo, 01 de novembro de 2022 – As 20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, terão reforços operacionais neste Feriado de Finados. Somente nas principais rodovias de saída da capital paulista, a previsão é de que mais de 500 mil veículos sigam sentido Litoral e Interior. Já pelas principais rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) há expectativa de tráfego de 150 mil veículos.

“Vamos ampliar a nossa presença nas rodovias para fazer frente ao aumento do movimento durante o feriado de Finados, monitorando o fluxo de veículos leves e entrando em ação quando necessário, para dar maior segurança aos usuários”, afirma o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Para promover mais segurança e conforto aos usuários neste feriado, os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, que fazem a gestão de 11,1 mil quilômetros da malha concedida, contarão com reforço para monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio, como contadores veiculares (SATs), câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (os painéis eletrônicos que informam sobre as condições da rodovia), além de call boxes ( telefones de emergência), pontos de wi-fi e estações meteorológicas.

Além disso, também haverá reforço nos serviços de atendimento médico, mecânico e no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Os recursos incluem veículos, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, unidades de resgate, caminhão pipa e resgate de animais. No Sistema Anchieta-Imigrantes está previsto o aumento de recursos operacionais para a data.

“O feriado de Finados neste ano não contará com grande variação no fluxo rodoviário por conta do dia da semana. Mesmo com este cenário, a ARTESP e as concessionárias vão disponibilizar diversos sistemas de atendimento e reforço nas operações para garantir o máximo de conforto e segurança aos usuários nesta data”, explica Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

As concessionárias reguladas pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias estaduais.

A operação especial neste Feriado de Finados também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul — operados pela concessionária SPMar -, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel.

A ARTESP monitorará a operação nas rodovias concedidas a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), de onde é possível acompanhar em tempo real o tráfego, por meio de câmeras (CFTV’S), telefones de emergência (call box), aplicativos de mensagens e redes sociais.

RODOVIAS DO DER

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que saem ou recebem veículos da capital esperam ter um volume de 150 mil veículos neste feriado. O Departamento reforçará o atendimento operacional com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias, com equipamentos para auxiliar o monitoramento – entre eles, contadores veiculares — SATs (para estudo de tráfego), câmeras CFTV e painéis de mensagens variáveis (com informações sobre as condições da rodovia). Além disso, as rodovias administradas pelo Departamento contarão com apoio operacional composto por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS VIAS CONCEDIDAS

A previsão é de aumento no fluxo de veículos a partir da 0h da quarta-feira (02/11), sentido Litoral e Interior. Já na volta do feriado, há previsão de tráfego intenso durante todo o dia.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados entre 60 mil e 95 mil veículos que devem seguir para o Litoral Sul pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), entre terça (01/11) e quarta (02/11). Não haverá operação especial no sistema SAI neste feriado.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-098), cerca de 21 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte durante o feriado de Finados, quando será montada operação especial. A rodovia ainda suspenderá a manutenção semanal nos túneis para aumentar a sua capacidade com a utilização de pistas de subida e descida simultânea. No sentido Litoral, as atividades estarão suspensas a partir das 14h de terça-feira (01) e na quarta (02) durante todo o dia. No sentido São José dos Campos, as atividades estarão suspensas de quarta-feira (02) e até 12h de quinta (03). A serra antiga será utilizada como pista de descida (São José dos Campos – Caraguatatuba) e a nova para subida (Caraguatatuba – São José dos Campos). Haverá também restrição aos veículos de carga na quarta-feira: no sentido Litoral das 8h às 12h; e no sentido S. J. Campos das 15h às 23h.

A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto é de que cerca de 130 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre à 0h e às 23h59 da quarta-feira (02/11). O fluxo de veículos deve ser mais intenso no sentido interior, das 08h às 12h. Já o retorno para São Paulo, deve ter tráfego maior entre 16h e 20h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a estimativa é de que 126 mil veículos circulem pelas rodovias, entre saída e chegada à Capital. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para os períodos das 16h às 18h de terça-feira (1) e das 9h às 11h de quarta-feira (2), no sentido Interior. No retorno, o maior movimento deve ocorrer das 17h às 18h, no sentido Capital. Neste feriado também estará em vigor a Operação Caminhão. Dessa forma, esse tipo de veículo que se destina à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deve utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho entre o km 48 e o km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares e o trecho Oeste do Rodoanel devem receber mais de 280 mil veículos nesta quarta-feira (02/11). Deste total, 109 mil veículos devem circular na Rodovia Castelo Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270) e cerca de 175 mil devem passar pelo trecho Oeste do Rodoanel.

Para viajar com mais tranquilidade, a orientação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias. Na terça-feira (01/11), a previsão da CCR ViaOeste é de que o movimento de veículos seja maior das 16h às 18h. Na quarta-feira (02/11), o fluxo deve ser intenso das 9h às 12h. No retorno, ainda no dia 02/11, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido Capital, das 17h às 18h.

Movimentação nas rodovias do DER

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055) – 21.850

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055)- 34.316

Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098) (Mogi-Bertioga) – 11.472

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) – 7.823

Rodovia Raposo Tavares (SP-270) – 74.641

EMERGÊNCIAS

Contatos de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista e do DER:

AUTOBAN – 0800.055.55.50

AUTOVIAS – 0800.707.9000

CART – 0800.773.0090

CENTROVIAS – 0800.17.89.98

COLINAS – 0800.703.5080

ECOPISTAS – 0800.777.0070

ECOVIAS – 0800.19.78.78

ENTREVIAS – 0800 3000 333

INTERVIAS – 0800.707.1414

RENOVIAS – 0800.055.96.96

RODOANEL OESTE – 0800.773.6699

RODOVIAS DO TIETÊ – 0800.770.3322

ROTA DAS BANDEIRAS – 0800.770.8070

SPMAR – 0800.774.8877

SPVIAS – 0800.703.5030

TEBE – 0800.55.11.67

TRI NGULO DO SOL – 0800.701.1609

TAMOIOS – 0800.545.0000

VIAOESTE – 0800.701.5555

VIARONDON – 0800.729.9300

VIAPAULISTA – 0800.001.1255

DER – 0800 055 55 10