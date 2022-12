Santo Antônio do Pinhal Promove Grande Parada de Natal

O evento mais esperado do Natal na Serra da Mantiqueira será na noite de domingo (18/12), em Santo Antônio do Pinhal (SP). Às 19h, tem a chegada do Papai Noel seguida da Parada de Natal do Projeto Montanh’Arte, mantido pela prefeitura.

A Parada Encanto de Natal tem atraído, à estância climática, cada vez mais visitantes de várias regiões devido a decoração produzida artesanalmente e espalhadas por praças e jardins do centro.

A iluminação de Natal e também o maior Presépio Mecanizado da RMVale completam o cenário que lembra o início do Natal Luz de Gramado (RS), atualmente o mais famoso do país.

Na terça-feira (20/12), às 20h, tem mais uma atração, na Praça do Artesão: a Parada Natal Encantado.

Quem visita a cidade também pode levar para a casa, ou melhor, para a sua noite de Natal, uma lembrança ou adereço muito especial produzido pelos artesãos da tradicional Feirart (Feira de Artesanato) e Festa da Orquídea. É a segunda edição da feira no Natal.

Fica aberta até o dia 24/12, de sexta a domingo, das 10h às 21h, com entrada gratuita, na quadra atrás do Auditório, no centro.

Já a visitação ao Presépio Animado Santo Antônio pode ser feita todos os dias, das 7h às 21h, na Praça da Igreja Matriz, no Centro.

PROGRAMAÇÃO NATALINA

Sábado (17/12)

10h às 20h: Feirart Edição de Natal

Domingo (18/12)

10h às 20h: Feirart Edição de Natal

19h: Chegada do Papai Noel e Parada de Natal do Projeto Montanh’Arte

Local: Praça Boulevard Araucária.

Terça (20/12)

20h: Parada Natal Encantado

Local: Praça do Artesão.

Fotos: Edição Parada de Natal 2021

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal