Feriadões à vista: 2023 oferece muitas oportunidades para você aproveitar o melhor de Campos do Jordão

Depois de mais de dois anos com restrição de circulação por conta da pandemia e um calendário quase sem folgas durante a semana, 2023 chega com muitos feriados prolongados, gerando uma grande oportunidade para todos que desejam estar em Campos do Jordão.

Com o afrouxamento das restrições, as férias e os nove feriados nacionais prolongados, a tendência é que o público se anime em arrumar as malas e venha para Campos do Jordão. Do outro lado, diversas empresas da cidade já estão preparando suas campanhas com pacotes promocionais, ofertas de estadias em hotéis, pousadas, restaurantes e atrativos turísticos.

Para você que deseja aproveitar o melhor que a cidade oferece

Confira a lista dos feriados nacionais e programe-se para estar na cidade mais alta do Brasil.

FERIADOS NACIONAIS – 2023