Maria Gadú, Brasil Jazz Sinfônica, São Paulo Big Band e Simoninha são algumas das atrações do 2º Festival de Verão de Campos do Jordão

O 2º Festival de Verão de Campos do Jordão está chegando e de 30 de janeiro a 18 de fevereiro, temos um encontro marcado no Auditório Cláudio Santoro, e também na Sala São Paulo, na capital paulista. São quatro semanas de muita música, popular e clássica, com os grupos bolsistas .

Reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, Festival de Campos do Jordão ganhou um novo formato em 2022, passando a acontecer também no Verão – além de manter sua tradicional edição de Inverno, em julho.

Ao longo de 20 dias, entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro, o 2º Festival de Verão de Campos do Jordão oferecerá 34 apresentações musicais divididas em dois eixos (Música Popular e Música Clássica), além de contar com um núcleo pedagógico em formato original, neste ano dedicado a grupos musicais já existentes ou constituídos exclusivamente para essa finalidade (distribuídos entre música popular instrumental e/ou vocal e música clássica de câmara instrumental e/ou vocal) e artistas incríveis, como Osesp, Maria Gadú e Brasil Jazz Sinfônica, São Paulo Big Band e Simoninha, Ojesp, Paal Nilssen-Love Sextet e mais.

Os primeiros cinco concertos acontecerão na Sala do Coro, que fica no 2º andar da Sala São Paulo, e todos os demais serão no Auditório Cláudio Santoro, palco mais tradicional do Festival de Campos do Jordão e localizado dentro do belo Museu Felícia Leirner. Todas as performances serão gratuitas e sem a necessidade de retirada prévia de ingressos, limitadas às capacidades da Sala do Coro (150 lugares) e do Auditório (814 lugares). Já o eixo pedagógico do evento será feito inteiramente nas dependências da Sala São Paulo, entre os dias 29/jan e 18/fev.

O 2º Festival de Verão tem direção executiva de Marcelo Lopes, direção pedagógica de Rogério Zaghi, e coordenação artístico-pedagógica de Daniel D’Alcantara (Música Popular) e de Wagner Polistchuk (Música Clássica).

Com este novo formato do Festival, cuja primeira edição aconteceu entre janeiro e fevereiro de 2022, o Governo do Estado de São Paulo busca ampliar o já tradicional evento – no que diz respeito à época de sua realização, potencializando a capacidade turística do Vale do Paraíba, e ao seu aspecto conceitual, abraçando linguagens e formatos musicais explorados com menor frequência no Festival de Inverno (que, em 2023, chegará à sua 53ª edição).