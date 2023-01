São Paulo completa 469 anos com shows musicais, uma série de atividades e bolo de aniversário no Mercado Municipal

A cidade de São Paulo celebra 469 anos nesta próxima quarta-feira (25) e a população será presenteada com uma série de atividades solenes, culturais e de lazer espalhadas pela capital, além da inauguração de equipamentos públicos, passeio ciclístico e o tradicional corte do bolo de aniversário da cidade no Mercado Municipal.

Com o tema “São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui”. Neste ano, as festividades começaram a partir do último sábado (21) e vai até domingo (29), com programações em vários equipamentos municipais, com shows e outras atrações.

O aniversário ocupará, mais uma vez, o Vale do Anhangabaú com shows de repertórios ecléticos, que representam cada região do país. Também terá uma programação plural em diversos outros pontos da cidade. Entre as atrações dos equipamentos culturais estão shows de João Gomes, Belo, Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO, Fresno com Vitor Kley e Thedy Corrêa, Almir Sater, no Anhangabaú, além de Nando Reis, Maria Gadú, MC Hariel, Dexter, Negra Li, Brisa Flow e Rappin’ Hood, entre outros.

A celebração do aniversário de São Paulo também chegará aos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). No Centro Cultural São Paulo (CCSP), o cantor Nando Reis apresenta os hits dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho, Sebastião Reis, no dia 25. Já no dia 28, Maria Gadú faz o show do seu último lançamento, o álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

Veja a programação completa.

Inauguração EMIA Chácara do Jockey

Além da programação artística, São Paulo dará um presente para as crianças com a inauguração de uma nova unidade da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística), no Parque Chácara do Jockey. A programação infanto-juvenil inclui a Viradinha Cultural, a partir das 10h.

Passeio Ciclístico

Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), a Prefeitura de São Paulo promove na próxima quarta-feira (25) mais uma edição do Passeio Ciclístico da Cidade de São Paulo.

Com percurso médio de 6 km, o passeio terá largada no Viaduto do Chá, às 10h, e chegada na Rua Manoel da Nóbrega. As inscrições estão esgotadas.

Mensagens nos ônibus

A SPTrans vai homenagear São Paulo com 469 ônibus circulando pela cidade identificados com mensagens referentes ao aniversário da capital, a partir de segunda-feira (23) até o dia 15 de fevereiro.

Os coletivos adesivados trazem a seguinte frase: ‘’O mundo se encontra aqui’’, em conjunto com uma logomarca que evidencia os 469 anos que São Paulo v no dia 25 de janeiro e imagens de prédios históricos que compõem o cenário da região urbana.

Cidade do Futuro

A 2ª edição do Festival Cidade do Futuro vai difundir a cultura da inovação, com apresentação de novos meios de tecnologia. O evento será promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), como parte das comemorações do aniversário da cidade.

O festival irá oferecer uma programação totalmente gratuita. Serão mais de 200 horas de conteúdo gratuito, com shows, feiras gastronômicas, festas de rua, workshops e oficinas artísticas, exposições de filmes e festivais arts tech.

A programação completa pode ser conferida na página do evento, clicando em www.cidadedofuturo.com.

Outros eventos

No dia 25, no Pateo do Collegio, acontece um ato cívico para celebrar os 469 da capital. Ainda na região central, como parte das comemorações, será celebrada uma missa na Catedral da Sé. Já no Mercado Municipal, que comemora 90 anos na mesma data, haverá o tradicional corte do bolo de aniversário da cidade.

A decisão da Copa São de Futebol Júnior, a mais tradicional competição de base do Brasil, também está programada para o dia 25 de janeiro. Os finalistas da competição serão definidos nos confrontos entre Palmeiras x Goiás e América-MG x Santos.