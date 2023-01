São Paulo vai a Madri para atrair turistas estrangeiros ao Estado

Com uma expectativa de receber 2,3 milhões de turistas estrangeiros em 2023, o Estado de São Paulo vai ampliar a divulgação dos atrativos turísticos do Estado no exterior. O objetivo é aumentar a presença de viajantes internacionais dentro do Estado para participar de feiras, congressos e também para o lazer.

O primeiro passo dessa estratégia aconteceu durante a participação da Secretaria de Turismo e Viagens durante a FITUR 2023, Feira Internacional de Turismo, que acontece há 42 anos em Madri (Espanha) e é um dos principais eventos do setor. Neste ano, a FITUR reuniu mais de 200 mil pessoas de mais de 160 países. A participação da Setur-SP ocorreu em parceria com a Embratur.

Durante os três dias do evento, o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, participou de diversas reuniões com autoridades de turismo de vários países, companhias aéreas e empresas turísticas, com o objetivo de atrair novos investimentos e turistas para o Estado.

A promoção de São Paulo para os turistas espanhóis esteve em pauta durante a reunião do secretário Lucena com executivos da Confederação de Agências de Viagens da Espanha. “São cerca de 70 mil turistas espanhóis por ano em São Paulo. Temos potencial para ampliar significativamente esse número. Para que isso seja realidade, a aproximação com a Confederação de Agências de Viagens da Espanha é fundamental”, afirma o secretário Lucena.

Para viabilizar a chegada de mais turistas estrangeiros, também é importante ampliar a conectividade aérea entre São Paulo e a Europa. O tema foi pauta de uma reunião do secretário com o presidente da Air Europa, Pepe Hidalgo, e os diretores do grupo Globalia Imanuel Pérez e Manuel Panadero. “Tratamos sobre a possibilidade futura do aumento da atividade da companhia no Estado, tanto na oferta de voos entre Madri e São Paulo quanto ao interesse de voos regionais”, afirma Lucena.

O secretário de São Paulo também esteve reunido com autoridades de diversos outros países, como o secretário-geral da OMT (Organização Mundial do Turismo), Zurab Pololikashvili, e o deputado federal argentino Gustavo Santos, que já foi ministro do Turismo da Argentina e é diretor-geral da OMT para as Américas. “Falamos sobre parcerias para o incremento do Turismo em São Paulo e na América Latina e sobre o interesse da instituição de estabelecer seu escritório regional no Brasil”, relata Lucena.

A secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo é membro da OMT. O CIET (Centro de Inteligência da Economia do Turismo), da Setur-SP, faz parte da Rede de Observatórios do Turismo, da OMT, com a qual se reuniu também o secretário Lucena. “Tratamos da ampliação da parceria e cooperação com o CIET. A inteligência e a tecnologia são fundamentais para a estratégia e a definição de políticas”, afirma o secretário.

O Estado de São Paulo tem um enorme potencial para feiras e congressos. Para atrair novos eventos internacionais, o secretário Lucena esteve com executivos do IFEMA, responsável pelo principal pavilhão de feiras de Madrid e sede da FITUR 2023. Na oportunidade, foi discutida a possibilidade de captar eventos promovidos pela instituição para o Estado de São Paulo. Na área de turismo de lazer, o secretário paulista se reuniu com representantes da UNESCO para divulgar a maior área de mata atlântica preservada do mundo, no Vale do Ribeira.

Para auxiliar na atração desses investimentos, o secretário de São Paulo se encontrou com o embaixador do Brasil em Madri, Orlando Leite. Na pauta da reunião, as oportunidades de investimento e de incremento da atividade turística paulista, por meio de ações conjuntas e permanentes de promoção de São Paulo em parceria com a Embaixada, outras secretarias do Estado e a Embratur.

“Nossa participação na FITUR 2023 foi bastante positiva e pudemos promover o Estado como destino turístico e como ambiente positivo de negócios e oportunidades. Temos um grande potencial de crescimento e a promoção do Estado no exterior é essencial para atingirmos nossos objetivos, que é aumentar o turismo e gerar emprego e renda aos paulistas”, afirma o secretário Lucena.