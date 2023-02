O Fondue é um dos grandes atrativos de Campos do Jordão

Aproveitando o clima de inverno, confira nossas dicas e saiba onde comer um delicioso fondue em Campos do Jordão.

Quando falamos em Campos do Jordão a primeira coisa que lembramos é do frio. E para aquecer as baixas temperaturas da montanha, um prato tem preferência no gosto de quem sobe a serra. O fondue é tradicionalmente servido em diversos restaurantes de Campos do Jordão, e tem a capacidade de transformar o jantar em um saboroso evento.

Além de ser apreciado por casais em jantares românticos, o fondue também é muito consumido em divertidas reuniões em família e amigos.

Uma pequena história do fondue

Assim como a arquitetura de Campos do Jordão, este charmoso prato tem origem na Europa. Mais precisamente na Suíça, durante a Segunda Guerra Mundial, camponeses que viviam em regiões de montanha tinham dificuldade para buscar mantimentos na cidade. Sendo necessário se alimentar com o que guardavam em casa.

Como produziam leite, o queijo era farto. Desta forma surgiu a ideia de mergulhar pedaços de pão em queijo quente e comer. Assim nascia o fondue, que alimentava e aquecia camponeses e soldados isolados pelo frio e pelos conflitos da guerra. O nome “fondue” vem do verbo “fundir” ou “derreter”. Visto que a principal característica do alimento é o queijo derretido.

Fondue em Campos do Jordão

Hoje o prato é considerado sofisticado e charmoso. E está presente em diversos restaurantes da cidade. Cada estabelecimento possui suas particularidades ao preparar e servir o prato. Mas de um modo geral são oferecidos o rodízio ou festival de fondue.

Neste formato é servido inicialmente o fondue de carne e em seguida o de queijo. Para finalizar vai a mesa o fondue de chocolate.

Seu preparo final acontece na própria mesa, onde o consumidor usa garfos específicos para mergulhar a carne, o pão e as frutas. Deixando-os no ponto para saborear.

Confira abaixo 10 restaurantes para comer o fondue em Campos do Jordão.

1) Toribinha Bar & Fondue

Ambiente romântico, eleito por diversas revistas especializadas como o melhor fondue das montanhas.

Endereço: Av. Ernesto Diederichsen, 2962 – Monte Carmelo

Tel: (12) 3668-5000

2) Ludwig Restaurant

Culinária das serras altas, com truta e fondue entre as opções que são servidas em casa aconchegante de pedra.

Endereço: Rua Aristides de Souza Mello, 50 – Capivari

Tel: (12) 3663-5111

3) Le Foyer Restaurant

Com um cardápio focado na gastronomia franco-suíça – em que não podem faltar fondues e racletes o Le Foyer possui ambientes em que se articulam charme, bom gosto e uma atmosfera romântica.

Endereço: Rua Cantídio Pereira de Castro, 100 – Vila Everest

Tel: (12) 3663-1444

4) Matterhorn

Culinária europeia aconchegante com fondue, tábuas de frios e queijos, lareira e menu variado ao som de piano.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 93 – Capivari

Tel: (12) 3663-1841

5) Só Queijo

Um dos restaurantes mais tradicionais de Campos do Jordão, o Só Queijo é sinônimo de alta gastronomia, ambientes acolhedores e atendimento impecável.

Endereço: Av. Macedo Soares, 642 – Capivari

Tel: (12)3663-7585

6) La Gália

Restaurante serve carnes exóticas e cortes nobres em local parecido com uma estalagem com temas do Asterix.

Endereço: Av. Macedo Soares, 340 – Capivari

Tel: (12) 3663-2993

7) Mercearia Campos

Restaurante decorado tem cardápio variado de porções, massas, sanduíches e fondues, em ambiente climatizado.

Endereço: Av. Dr. Vítor Godinho, 25 – Capivari

Tel: (12) 3663-6464

8) Villa Gourmet

Com o enfoque na culinária regional, uma das metas do restaurante é prestigiar os fornecedores da cidade e região, oferecendo mais de 80% de produtos feitos na Serra da Mantiqueira.

Av. Macedo Soares, 203 – Capivari

Tel: (12) 3663-1323

9) Safari

Ambiente temático com destaque para a batata, fondues, crepes, sobremesas e vinhos, clima descontraído e aconchegante.

Endereço: Rua Djalma Forjaz, 139

Tel: (12) 3663-3087

10) Krokodillo

Restaurante oferece opções que incluem carne de javali e crocodilo, mais variado cardápio, em amplo espaço.

Endereço: Av. Sen. Roberto Simonsen, 1350 – Capivari

Tel: (12) 3663-9019