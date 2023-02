De Gramado/RS para Campos do Jordão/SP

Desde 2018, a Royal Trudel, franquia pioneira e especializada em Trudel, sempre marcou presença na alta temporada de Campos do Jordão/SP. Agora, a rede, em uma parceria com a empreendedora, Maria Isabel Cruz Borin de Castro, finca sua bandeira, de forma definitiva, no Parque Capivari, atendendo diariamente das 9h às 22h.

Para quem ainda não conhece, o Trudel é uma especialidade típica do leste europeu, que ganhou fama no Brasil quando os irmãos e fundadores da Royal Trudel, Luís e Patrícia Turmina desvendaram a receita que conheciam apenas por foto e passaram a produzi-lo em Gramado/RS. Aliás, foi nesta cidade que o doce conquistou os turistas e moradores que o elegeram por sete vezes o Melhor Doce de Gramado.

Com um formato peculiar, enrolado em um espiral e assado com açúcar e canela, o Trudel é uma massinha crocante por fora, macia por dentro, e servida quentinha. Na versão lambuzada, com chocolate meio amargo ou branco, Nutella ou doce de leite, o cliente pode ainda incluir adicionais variados, como amendoim, sorvete, morango, banana, Negresco picado, entre outros.

Vale à pena conferir e ter uma experiência gastronômica inesquecível, pois além de saboroso o Trudel é altamente instagramável. O preço médio é R$ 15,50.

Serviço

Royal Trudel – Parque Capivari – Campos do Jordão/SP

Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 (próximo à Concha Acústica)

Sobre a Royal Trudel

Royal Trudel, rede de franquias fundada em 2016, pelos irmãos Patrícia Turmina e Luís Fernando Turmina, na cidade de Gramado/RS, conta atualmente com 55 lojas distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.