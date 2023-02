Dona Chica na Horta – Conheça a Nova Unidade do Restaurante em Campos do Jordão

chef Anderson Oliveira na nova unidade o Dona Chica na Horta

No ano de comemoração dos 10 anos de operação do grupo Dona Chica Alimentação de Campos do Jordão, o chefe Anderson Oliveira, proprietário do conhecido Restaurante Dona Chica no Parque Campos do Jordão – Horto Florestal, anuncia que abrirá uma nova unidade na área rural de cidade, no bairro dos Mellos.

“Para mim é uma imensa alegria abrir uma unidade no bairro dos Mellos, pois nele tenho as minhas referências familiares, meus avós são do bairro e nossa história começa ali. Podemos dizer que o Dona Chica volta para o seu chão. O restaurante recebeu o nome de Dona Chica na Horta e será dentro do Espaço Chão, uma linda estufa de plantas, legumes e hortaliças, o que proporcionará um alimento ainda mais fresco nos novos pratos.

Segundo o chef Anderson, o cardápio reunirá algumas de suas receitas clássicas e novas criações principalmente com legumes e hortaliças cultivados e colhidos no próprio espaço. Além da apresentação dos legumes frescos a ideia é que sejam apresentados em diversas formas como: na brasa, rescaldo, purês, fermentados e baixa cocção. Novos drinks com e sem álcool também ganharão produtos regionais e comporão a diversificada carta de bebidas.

O local ainda terá Feira de Orgânicos e um Empório com produtos de qualidade da Serra da Mantiqueira como azeites, queijos, vinhos, entre outras delícias de produtores parceiros.

“A previsão de inauguração oficial do restaurante é para início de março de 2023, mas estaremos em soft opening a partir de 25 de janeiro”, antecipa Anderson.

Dona Chica na Horta: Simples por Natureza!

………

Dona Chica na Horta

R. Elídio Gonçalves da Silva, 800 – Bairro dos Mellos, Campos do Jordão – SP.

Horário de Funcionamento:

Quinta a domingo e feriados – das 12h às 17h.

Estacionamento próprio.

Pet friendly

Espaço de brincar

Feira de orgânicos e empório de produtos regionais

Informações e Reservas:

WhatsApp e Cel. – 12 99714 0019

@donachicanahorta