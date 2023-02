Marketing do Carnaval ressalta a felicidade e estimula empreendedores

Carnaval é a data festiva por excelência do Brasil e, em 2023, os foliões podem finalmente brincar na festa com certa tranquilidade depois da pandemia. A data também é um marco porque é só depois que o ano deslancha, não é mesmo? Mas o que tudo isso tem a ver com o marketing?

Para a professora da UFPR, especialista em marketing e neuromarketing Shirlei Camargo, o Carnaval representa a ideia de felicidade, e isso explica seu crescimento até mesmo em cidades onde ele nunca foi tradição. Nesse ritmo, a proliferação dos blocos temáticos vem fomentando a economia e o setor de turismo.

A divisão de economia e inovação da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo informa que o Carnaval esse ano vai movimentar R$8,18 bilhões – uma margem 27% acima de 2022.

“As empresas de segmentos diretos e indiretos se beneficiam do mercado proporcionado pelo Carnaval, por isso a festa cria muito engajamento entre o público pela ideia de alegria que transmite. Muitas marcas ligadas ou não ao Carnaval pegam carona para anunciar produtos e serviços, e isso tem um apelo muito forte. É um colorido de sucesso, que sempre vende bem”, analisa a especialista.

Um hit do empreendedorismo, ela aponta, são as lojas de cosméticos que aproveitam a onda carnavalesca não só para decorar o ambiente comercial, mas principalmente para promover produtos de beleza específicos.

O engajamento via neuromarketing deve-se em grande parte pela técnica chamada “neurônio espelho”, que espelha comportamentos. “É aquela história: a gente sorri quando vê outra pessoa rindo. Quando vemos uma pessoa se divertindo num bloco de Carnaval, a tendência é criar essa vontade no outro. As pessoas ficam ávidas por participar desse ‘movimento social’”, exemplifica.

Marca Brasil também se projeta internacionalmente

O Brasil é conhecido por ser um país festivo e alegre, mas a divisão política dos últimos anos manchou essa marca. “A empatia do mundo com relação ao Brasil ficou um pouco abalada, mas, com o arrefecimento de casos de violência e o momento da festa carnavalesca, olhares mais amistosos se voltam para nós, e isso se reflete nos negócios, na circulação dos nossos produtos”, diz a especialista.

Por isso, é salutar que as empresas usem a temática não só nas vendas nacionais, mas internacionais também, sustentadas em uma imagem mais positiva do país. “A atmosfera carnavalesca de descontração aciona um viés do neuromarketing que é o de pertencimento, ou seja, as pessoas inconscientemente buscam pertencer ao grupo, à sociedade, e fazem isso por meio do consumo do Carnaval também”, explica, destacando que esse comportamento se alastra quando as pessoas compartilham cenas e planos para o Carnaval, seja uma viagem ou modos de comemorar.

Questões femininas devem bombar no Carnaval 2023

Falar em marketing pressupõe também antever tendências para o Carnaval que começa nesta semana. Para a especialista, um dos temas que devem movimentar as fantasias e protestos do Carnaval são as questões femininas.

“Política e Carnaval têm tudo a ver, e a festa traz uma leveza por meio da sátira crítica, mas as questões femininas devem dominar. Então, críticas ao assédio à mulher e à objetificação são tendências da sociedade que deverão estar na festa. Todo Carnaval registra problemas em relação a isso e as mulheres têm de se posicionar de alguma maneira. Afinal, essas situações ainda existem”, afirma.

Sobre a Professora Shirlei Camargo

Reconhecida pela excelência acadêmica e atuação no mercado profissional, a Professora Shirlei Camargo conta com habilidades que a diferenciam ao aliar conhecimentos da ciência do marketing e empreendedorismo. É mestre e doutora em Marketing pela UFPR e mestre em Neuromarketing pela Escuela Superior de Comunicación y Marketing (ESCO), da Espanha. Tem formação em Design e especialização na FAE Business School. Também atua como palestrante e consultora, estabelecendo pontes entre as mais diversas abordagens para o mercado consumidor. Atualmente, ministra aulas junto aos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UFPR e foi professora do Centro Universitário Internacional (Uninter). Publica artigos científicos e para imprensa e, entre seus trabalhos acadêmicos, foi premiado pela Emerald Literati Awards de 2019. É coautora dos livros “Introdução ao Neuromarketing: desvendando o cérebro do consumidor”, “O cidadão é rei!: marketing e atendimento em serviços públicos” e “Varejo Digital 5.0”, ambos de 2022. Já passou por empresas como grupo Boticário (previsão de vendas) e Record Internacional (ministrando treinamentos).