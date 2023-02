Prefeitura de Taubaté Declara Situação de Emergência em Área do Município Devido às Chuvas

A Prefeitura de Taubaté declarou situação de emergência em algumas áreas do município devido aos diversos danos provocados pela chuva, no dia 8 de fevereiro. O decreto foi publicado do diário oficial do município no último sábado (18).

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Taubaté (COORDEC) o pluviômetro da cidade registrou 64.4mm de precipitação na quarta-feira (08), que causaram grandes prejuízos a bens públicos e particulares.

Entre os diversos danos estão erosões de asfalto, quedas de pontes e deslizamentos de terra na área rural, alagamentos, interdição de residências, quedas de árvores, entre outros.

Os bairros da faixa Leste, Sudeste e Sul do Município foram os mais afetados, diretamente impactados estão o Marlene Miranda, Imaculada, Ana Lúcia, Chácara Silvestre, Monjolinho dentre outros.

Com o decreto de situação de emergência, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do COORDEC , nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas, assim como fica autorizada a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta ao desastre, entre outras providências.

O Decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias vigorando a partir da data da sua publicação.