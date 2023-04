5º Festival da Truta e Pinhão em Santo Antônio do Pinhal vai até o dia 1º de Maio

O 5º Festival da Truta e Pinhão acontecerá na Praça do Artesão, no centro da cidade, entre os dias 15 de abril a 1 de maio de 2023 das 11h às 23h, em uma praça de alimentação montada com tendas e barracas de pratos, porções, lanches e quitutes doces e salgados. Há também cervejas artesanais locais, e um espaço kids para as crianças. Tudo isso juntamente com as apresentações culturais e musicais no palco da praça.

Com a realização da Associação Comercial e Turística de Santo Antônio do Pinhal e parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo, o 5º Festival da Truta e Pinhão incentiva o turismo da cidade movimentando o setor gastronômico, de hospedagem bem como todo o comércio local, e também promove os atrativos turísticos e culturais oferecendo aos turistas e moradores, entretenimento e lazer.

Programação do Festival da Truta e Pinhão de Santo Antônio do Pinhal

Sábado (15/4) às 13h Madds Sábado (15/4) às 18h Gio Ferrera Domingo (16/4) às 13h Du Guerrero

Quinta-feira (20/4) às 18h Ricardinho Sexta-feira (21/4) às 13h Nicolau Acústico Sexta-feira (21/4) às 18h Renata Santos e Talita Jezus

Sábado (22/4) às 13h Ana Teberga Sábado (22/4) às 18h Lia de Oliveira Domingo (23/4) às 13h Fabi Fragoso

Sexta-feira (28/4) às 18h Feijão Social Club Sábado (29/4) às 13h Deborah Samna Sábado (29/4) às 18h Fabi Fragoso