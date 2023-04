Turistas Chegam a Campos do Jordão para o Feriado de Tiradentes

Sem dúvida para esse feriado de Tiradentes o grande atrativo em Campos do Jordão, será o clima, que nesta sexta-feira registrou a manhã mais fria do ano aqui no alto da Serra da Mantiqueira.

A previsão é de dias de temperaturas baixas nas manhãs e noites dos próximos dias, com sol vindo para aquecer a todos que estiver por Campos do Jordão. As temperaturas devem registrar mínimas de 6º graus e máximas de 20º graus.

Relógio em Vila Jaguaribe chegou a registrar 3 graus na manhã desta sexta-feira (21)

Aproveitamos para registrar algumas imagens da manhã desta sexta-feira (21), feriado do Dia de Tiradentes, e do Portal de Campos do Jordão, que ainda está todo enfeitado com a decoração do Feriado da Páscoa, por lá encontrarmos muitos turistas registrando imagens.

Segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), cerca de 78 mil carros devem vir a Campos do Jordão durante o feriado, e de acordo com a expectativa do Secretaria Municipal de Turismo, aproximadamente 120 mil turistas devem visitar a cidade.

Cerca de 120 mil turistas devem visitar a cidade.

Com objetivo de trazer informações ao vivo para os seguidores da nossa página do facebook, fizemos uma live para registrar a movimentação no portal de Campos do Jordão, assista abaixo: