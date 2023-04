Winter Sessions acontece em Campos do Jordão durante o Feriado de Corpus Christi

A Winter Sessions é uma festa que irá acontecer em junho durante o feriado de Corpus Christi em Vila Capivari. Serão dois dias de festa, com atrações que vão agitar ainda mais esse feriado, o evento acontece nos 08 e 09 de junho na Maison Capivari, com um line up trazendo grandes nomes da cena brasileira.

O Maison Capivari está localizado na Rua Eng. Guilherme Winter, 260 – próximo ao Shopping Market Plaza, compre seus ingressos com desconto neste link! Confira Programação!

Atrações:

– 08/06 | 16h: Chemical Surf, Dre Guazzeli e Edu Zottini

Full Open Bar Premium à partir das 16h

– 09/06| 13h: Cat Dealers, Edu Zottini e a Banda Me Viu Mentiu

Super Feijoada com Open Bar Premium das 13h às 17h